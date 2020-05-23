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2020-05-23T14:54
https://ria.ru/20200523/1571886737.html
Ватикан 1 июня откроет музеи для публики
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РИА Новости

Ватикан 1 июня откроет музеи для публики

14:54 23.05.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкВинтовая лестница в музее Ватикана
Винтовая лестница в музее Ватикана
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Винтовая лестница в музее Ватикана
РИМ, 23 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Музеи Ватикана откроются для посетителей 1 июня после почти трехмесячного перерыва, говорится в сообщении администрации музеев.
Как и музеи на территории Италии, ватиканские учреждения намерены принять меры социального дистанцирования и соблюдения гигиены. Так, на входе будет измеряться температура: если она окажется 37,5 и выше, то в посещении будет отказано. Также посетителям предписывается обязательное ношение маски во время всего пребывания в галерее и соблюдение расстояния между собой как минимум в один метр. В помещениях музеев будет организовано дежурство медицинского персонала для возможной помощи посетителям.
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Вход в комплекс папских музеев будет доступен только при покупке билета онлайн на их официальном сайте. При этом на время действия "посткарантинного" режима, срок которого пока неизвестен, с посетителей не будут брать комиссию в четыре евро за оформление. Вместе с ватиканскими музейными залами для публики возобновится посещение папских вилл в городе Кастель-Гандольфо под Римом.
Администрация музеев подчеркивает, что для посещения необходимо четко соблюдать временной интервал, указанный на билете. При опоздании более чем на 15 минут во входе может быть отказано, а деньги за билет не вернут.
Музеи Ватикана закрылись для публики 9 марта в соответствии с мерами, принятыми итальянскими властями для борьбы с эпидемией коронавируса. За время карантина организованы семь туров для посетителей сайта, а также завершена реставрация росписей в станцах Рафаэля. "Аллегории Правосудия и Дружбы" стали последней работой мастера.
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График работы ватиканского комплекса музеев в новых условиях будет продлен. Если раньше они работали с 9.00 до 18.00, то теперь с понедельника по четверг их можно посетить с 10.00 до 20.00, а в пятницу и субботу – до 22.00.
"В эти два дня можно будет совместить посещение с аперитивом в мягком свете римского заката, который подается в очаровательной обстановке Двора Пинии", - говорится в сообщении, которое также отмечает необходимость предварительного бронирования и соблюдения мер безопасности.
На территории Италии музеи получили разрешение на открытие с 18 мая. Однако, как заявил РИА Новости генеральный директор государственных музеев Италии Антонио Лампис, большинство из них откроется для публики 2 июня. Вместе с тем, ряд известных учреждений уже возобновили работу – среди них римские галерея Боргезе и Капитолийские музеи, а также Национальный археологический музей Пестум на юге страны.
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