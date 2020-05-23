В Москве перекрыли движение в районе банка, где захватили заложников

Ранее сообщалось о проверке полицией информации о захвате заложников в отделении банка по адресу: улица Земляной Вал, дом 41, строение 1. Силовики ведут переговоры с предполагаемым захватчиком. Шесть человек, по предварительным данным, удерживаются захватчиком в отделении банка в центре Москвы, правоохранители существенно расширили зону оцепления вокруг здания.