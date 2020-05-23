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2020-05-23T14:53
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В Москве перекрыли движение в районе банка, где захватили заложников
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РИА Новости

В Москве перекрыли движение в районе банка, где захватили заложников

14:50 23.05.2020 (обновлено: 14:53 23.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗахват заложников в отделении банка в центре Москвы
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Движение от улицы Земляной Вал до Верхнего Сусального переулка в Москве перекрыто, сообщает Московский транспорт на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось о проверке полицией информации о захвате заложников в отделении банка по адресу: улица Земляной Вал, дом 41, строение 1. Силовики ведут переговоры с предполагаемым захватчиком. Шесть человек, по предварительным данным, удерживаются захватчиком в отделении банка в центре Москвы, правоохранители существенно расширили зону оцепления вокруг здания.
"Информируем, что движение по Верхней Сыромятнической улице от улицы Земляной Вал до Верхнего Сусального переулка перекрыто", - говорится в сообщении.
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