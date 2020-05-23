Появилось видео с места захвата заложников в центре Москвы

Как видно на кадрах, полиция оцепила район. На видео также присутствуют машины скорой помощи и аварийных служб.
Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение, что неизвестный захватил заложников в отделении банка в центре столицы. По предварительной информации, речь идет о здании на Земляном валу. На картах указано, что там находится отделение "Альфа-банка".
В здании могут находиться шесть человек. Сотрудники полиции вступили в переговоры со злоумышленником.
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Вчера, 14:43Захват заложников в московском банке. Онлайн-репортаж