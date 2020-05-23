В Мурманской области женщина устроила смертельное ДТП, уходя от ДПС

МУРМАНСК, 23 мая — РИА Новости. Водитель Mitsubishi Pajero, двигаясь между Кировском и Апатитами в ночь на воскресенье со скоростью 148 километров в час, уходя от преследования экипажа ДПС, врезалась на встречной полосе в другую машину, водитель которой погиб, а пассажирка была доставлена в реанимацию, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Двадцать третьего мая в ночное время в Кировске в ходе несения службы сотрудниками ДПС был замечен автомобиль Mitsubishi Pajero, который двигался во встречном направлении с превышением скоростного режима. Сотрудники полиции развернулись и начали преследование, но ввиду значительного превышения скоростного режима автомобиль нарушителя скрылся из вида в сторону города Апатиты", — сообщили в полиции.

Отмечается, что инспекторы передали информацию коллегам из Апатитов. Навстречу нарушителю выдвинулся экипаж. Полицейские перекрыли проезжую часть служебным автомобилем. "Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero двигался с значительным превышением скорости и, едва не задев сотрудников полиции, не выполнил требование об остановке и продолжил движение. Скорость нарушителя, зафиксированная камерами автоматической фотофиксации, составила 148 километров в час", — отметили в ведомстве.

На подъезде к путепроводу от улицы Ферсмана к поселку Белоречный автомобиль нарушителя выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем SsangYong. В результате ДТП водитель автомобиля SsangYong 1999 года рождения скончался на месте. Его пассажирка 2002 года рождения была доставлена в реанимацию.