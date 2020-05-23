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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T14:45
https://ria.ru/20200523/1571886352.html
В США выявили более 23 тысяч новых случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570005922_0:23:3072:1751_1036x0_80_0_0_e3913f06170d933d6befb19e638468d7.jpg
РИА Новости

В США выявили более 23 тысяч новых случаев COVID-19

14:45 23.05.2020
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© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи в США
Пациент в машине скорой помощи в США
© AP Photo / John Minchillo
Пациент в машине скорой помощи в США. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Более 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в США, свыше 1,2 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 23 790 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 25 294.
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Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 1277 человек, накануне сообщалось о 1263 скончавшихся.
По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 96 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 350 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
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