Самолет с вывезенными из Еревана 109 россиянами сел в Воронеже

Вывозной рейс из Еревана в Воронеж авиакомпании Armenia изначально планировался на 17 мая, но был перенесен на 23 мая. Сообщалось, что перелет в Воронеж возможен только для граждан России, которые проживают в Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Рязанской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях.
"В аэропорту Воронежа приземлился борт из Еревана со 109 пассажирами на борту (авиакомпания "Армения"). По предварительным данным, это жители более 15 регионов России (включая 22 наших земляков)", - говорится в сообщении.
По данным аэропорта, борт в Воронеже приземлился в 14.15 мск.
Сейчас прибывших осматривают сотрудники Роспотребнадзора, далее пассажиров автотранспортом доставят по месту жительства, где им предстоит двухнедельная самоизоляция.
Если в самолете окажутся люди с температурой и признаками ОРВИ, их отвезут в медучреждения Воронежской области.
"Тех, кто в силу жизненных обстоятельств не может обеспечить свою самоизоляцию, отвезут и поместят за счёт региона в обсерватор "Немецкая слобода", - информирует облправительство.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки