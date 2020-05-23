Самолет с вывезенными из Еревана 109 россиянами сел в Воронеже

"В аэропорту Воронежа приземлился борт из Еревана со 109 пассажирами на борту (авиакомпания "Армения"). По предварительным данным, это жители более 15 регионов России (включая 22 наших земляков)", - говорится в сообщении.

"Тех, кто в силу жизненных обстоятельств не может обеспечить свою самоизоляцию, отвезут и поместят за счёт региона в обсерватор "Немецкая слобода", - информирует облправительство.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.