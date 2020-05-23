В отделении московского банка предположительно удерживают шесть человек

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Шесть человек, по предварительным данным, удерживаются захватчиком в отделении банка в центре Москвы, правоохранители существенно расширили зону оцепления вокруг здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о проверке полицией информации о захвате заложников в отделении банка по адресу: улица Земляной Вал, дом 41, строение 1. Силовики ведут переговоры с предполагаемым захватчиком.
"Предположительно, в отделении банка находятся шесть заложников", - сказал собеседник агентства. По его словам, силовики существенно увеличили в целях безопасности зону оцепления вокруг здания банка.