В отделении московского банка предположительно удерживают шесть человек

Ранее сообщалось о проверке полицией информации о захвате заложников в отделении банка по адресу: улица Земляной Вал, дом 41, строение 1. Силовики ведут переговоры с предполагаемым захватчиком.

"Предположительно, в отделении банка находятся шесть заложников", - сказал собеседник агентства. По его словам, силовики существенно увеличили в целях безопасности зону оцепления вокруг здания банка.