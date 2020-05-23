Мурманский минздрав не получал жалоб от рожениц из перинатального центра

В ведомстве не уточнили, был ли на самом деле выявлен коронавирус у новорожденных и рожениц. Ранее оперштаб региона сообщил, что с 19 мая акушерское отделение мурманского перинатального центра закрыто на 2-недельный карантин из-за того, что у двух работников выявили бессимптомную коронавирусную инфекцию. В настоящее время приём и выписка пациентов всех отделений перинатального центра приостановлена до 1 июня.