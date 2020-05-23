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2020-05-23T14:37
https://ria.ru/20200523/1571886070.html
Мурманский минздрав не получал жалоб от рожениц из перинатального центра
https://cdn24.img.ria.ru/images/155239/04/1552390463_0:6:1500:850_1036x0_80_0_0_6fc8111c42ea04e20ee5936b367e1064.jpg
РИА Новости

Мурманский минздрав не получал жалоб от рожениц из перинатального центра

14:37 23.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл БрагаМать с новорожденным ребенком
Мать с новорожденным ребенком
© РИА Новости / Кирилл Брага
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
МУРМАНСК, 23 мая – РИА Новости. Жалоб от рожениц перинатального центра Мурманска на грубое обращение, как об этом сообщается в СМИ, в региональный минздрав не поступало, при переводе женщин и детей в другое медучреждение из-за карантина по коронавирусу соблюдались все санитарно-эпидемиологические нормы, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
Ранее радиостанция "Говорит Москва" опубликовала жалобы рожениц мурманского перинатального центра, где 19 мая было закрыто акушерское отделение из-за обнаружения у двух сотрудников положительных результатов на коронавирус. По данным радиостанции, детей забрали у матерей и не разрешили грудное вскармливание, запугивали последствиями коронавируса, а при перевозке их в другой роддом ночью обращались грубо.
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"В министерство здравоохранения Мурманской области не поступало таких обращений. Перевод пациентов был осуществлён автомобилями СМП в сопровождении медработников с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В настоящее время все пациенты находятся в медицинской организации под наблюдением врачей, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Проводится обследование", - говорится в сообщении.
В ведомстве не уточнили, был ли на самом деле выявлен коронавирус у новорожденных и рожениц. Ранее оперштаб региона сообщил, что с 19 мая акушерское отделение мурманского перинатального центра закрыто на 2-недельный карантин из-за того, что у двух работников выявили бессимптомную коронавирусную инфекцию. В настоящее время приём и выписка пациентов всех отделений перинатального центра приостановлена до 1 июня.
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