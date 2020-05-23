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2020-05-23T16:23
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Путин подписал закон о дистанционном голосовании
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РИА Новости

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

14:31 23.05.2020 (обновлено: 16:23 23.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТерминал для голосования на цифровом избирательном участке
Терминал для голосования на цифровом избирательном участке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Терминал для голосования на цифровом избирательном участке
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон предусматривает, что в Единый день голосования 13 сентября для тех россиян, кто в этот день не сможет проголосовать по месту жительства, будет организовано голосование на цифровых избирательных участках.
Для этого избиратель должен подать соответствующее заявление через портал госуслуг или МФЦ, а в установленных Центризбиркомом случаях — через территориальные и участковые комиссии. Перечень цифровых участков утвердит ЦИК на основании предложений местных избиркомов.
В Единый день голосования должны пройти дополнительные выборы депутатов Госдумы, выборы депутатов региональных законодательных собраний, а также глав регионов.
Цифровой избирательный участок для электронного голосования на выборах в Московскую городскую думу
Вчера, 14:26
Путин продлил эксперимент по электронному голосованию в Москве
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РоссияВладимир ПутинВыборыПолитика
Популярные комментарии
Отлично, я не против. Прогресс все равно не остановить и рано или поздно весь мир будет так проводить выборы.
23 мая, 19:29
elbrus70
404760228
Голосование тайное, чтобы в том числе малочисленные и гиперактивные новоиспеченные борцы за "свободу" не травили других людей, сделавших "другой" выбор.
23 мая, 18:16
Slava Black
35816130612
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