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2020-05-23T17:10
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Путин продлил эксперимент по электронному голосованию в Москве
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РИА Новости

Путин продлил эксперимент по электронному голосованию в Москве

14:26 23.05.2020 (обновлено: 17:10 23.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЦифровой избирательный участок для электронного голосования на выборах в Московскую городскую думу
Цифровой избирательный участок для электронного голосования на выборах в Московскую городскую думу
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Цифровой избирательный участок для электронного голосования на выборах в Московскую городскую думу. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно данным, документ принят Госдумой 13 мая, а одобрен Совфедом 20 мая.
Терминал для голосования на цифровом избирательном участке
Вчера, 14:31
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Авторы документа отмечали, что принятый ранее комплекс нормативных актов и техническая база способствовали успешному проведению экспериментального дистанционного электронного голосования на выборах 8 сентября 2019 года в Москве, в котором участвовали более 11 тысяч человек из трех избирательных округов столицы.
Закон распространяет электронную форму голосования на выборы всех уровней: в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Москвы и органы местного самоуправления.
Цифровые избирательные участки впервые были использованы в Москве на 30 избирательных участках в единый день голосования 8 сентября прошлого года. На этих участках могли проголосовать избиратели из 20 регионов: в 16 прошли выборы высших должностных лиц, в четырех — дополнительные выборы депутатов Госдумы.
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