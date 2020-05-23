Путин продлил эксперимент по электронному голосованию в Москве

Цифровой избирательный участок для электронного голосования на выборах в Московскую городскую думу. Архивное фото

Цифровой избирательный участок для электронного голосования на выборах в Московскую городскую думу

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно данным, документ принят Госдумой 13 мая, а одобрен Совфедом 20 мая.

Авторы документа отмечали, что принятый ранее комплекс нормативных актов и техническая база способствовали успешному проведению экспериментального дистанционного электронного голосования на выборах 8 сентября 2019 года в Москве, в котором участвовали более 11 тысяч человек из трех избирательных округов столицы.

Закон распространяет электронную форму голосования на выборы всех уровней: в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Москвы и органы местного самоуправления.