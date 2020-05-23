В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

САРАТОВ, 23 мая - РИА Новости. Пневмония выявлена у 49 из 98 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2321, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 98 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 31 контактное лицо, трое прибывших с других территорий, 64 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 49, с признаками ОРВИ - 28, с бессимптомным течением - 21", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что за сутки очаговых случаев не зафиксировано, среди новых заболевших есть четверо детей. Из числа новых случаев коронавируса 40 зарегистрировали в Саратове, 14 - в Вольском, семь - в Ртищевском, по пять - в Балаковском, Базарно-Карабулакском и Ивантеевском, четыре - в Петровском, по три - в Ершовском и Перелюбском, по два - в Марксовском, Новоузенском и Саратовском, по одному - в Красноармейском, Краснокутском, Озинском, Пугачевском, Самойловском и Энгельсском районах области.
По данным штаба, из 2321 заболевшего коронавирусом в Саратовской области выздоровел уже 761 человек, в том числе 62 - за последние сутки. Коронавирус в области унес жизни 18 пациентов.
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