В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

"В регионе зарегистрировано 98 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 31 контактное лицо, трое прибывших с других территорий, 64 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 49, с признаками ОРВИ - 28, с бессимптомным течением - 21", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.