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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T14:25
https://ria.ru/20200523/1571885446.html
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570827085_0:0:2701:1519_1036x0_80_0_0_98424e368a1cf5efa62a6fed1e8392d8.jpg
РИА Новости

В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

14:25 23.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 23 мая - РИА Новости. Пневмония выявлена у 49 из 98 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2321, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 98 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 31 контактное лицо, трое прибывших с других территорий, 64 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 49, с признаками ОРВИ - 28, с бессимптомным течением - 21", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Аппарат ИВЛ
22 мая, 18:11Распространение нового коронавируса
В Саратовской области число пациентов с коронавирусом на ИВЛ достигло 62
Уточняется, что за сутки очаговых случаев не зафиксировано, среди новых заболевших есть четверо детей. Из числа новых случаев коронавируса 40 зарегистрировали в Саратове, 14 - в Вольском, семь - в Ртищевском, по пять - в Балаковском, Базарно-Карабулакском и Ивантеевском, четыре - в Петровском, по три - в Ершовском и Перелюбском, по два - в Марксовском, Новоузенском и Саратовском, по одному - в Красноармейском, Краснокутском, Озинском, Пугачевском, Самойловском и Энгельсском районах области.
По данным штаба, из 2321 заболевшего коронавирусом в Саратовской области выздоровел уже 761 человек, в том числе 62 - за последние сутки. Коронавирус в области унес жизни 18 пациентов.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьСаратовОбщество
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