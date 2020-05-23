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2020-05-23T14:22
https://ria.ru/20200523/1571885327.html
В Пакистане нашли оба самописца разбившегося Airbus А-320
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571860183_0:0:3168:1782_1036x0_80_0_0_dbb5cbd09709c774a6615ba27276fdd5.jpg
РИА Новости

В Пакистане нашли оба самописца разбившегося Airbus А-320

14:22 23.05.2020
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© РИА Новости / Мажар Абид / Перейти в фотобанкНа месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
На месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
© РИА Новости / Мажар Абид
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая – РИА Новости. Оба черных ящика разбившегося в пятницу под Карачи самолета "Пакистанских международных авиалиний" найдены, сообщил в субботу представитель авиакомпании.
"Черный ящик был найден вчера поздно вечером, мы передаем его следственной комиссии", - сказал представитель авиакомпании Абдулла Хан изданию Dev Discourse, уточнив, что были найдены как бортовой самописец, так и диктофон кабины пилотов.
Машины скорой помощи на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
22 мая, 14:44
Крупные авиакатастрофы в мире в 2018-2020 годах
Самолет "Пакистанских международных авиалиний" Airbus А-320 с 99 пассажирами на борту рухнул на жилой район города Карачи в пятницу днем, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту. На борту самолета был 91 пассажир и восемь членов экипажа. Минздрав пакистанской провинции Синд в субботу подтвердил гибель 97 человек. Двое пассажиров самолета выжили.
Для расследования обстоятельств трагедии премьер-министр Пакистана Имран Хан создал специальную комиссию. Свою помощь в расследовании также предложил производитель самолета, компания Airbus. В свою очередь управление гражданской авиации Пакистана сообщило, что самописцы будут направлены производителю, расшифровка может занять несколько недель.
Крушение пассажирского самолета в Пакистане
© AFP 2020 / Asif Hassan

Airbus A320 вылетел из Лахора в 08:05 и через полтора часа предпринял попытку посадки.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
1 из 10

Airbus A320 вылетел из Лахора в 08:05 и через полтора часа предпринял попытку посадки.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© REUTERS / TWITTER/SHAHABNAFEES

Согласно опубликованной выдержке текста переговоров экипажа, пилот сообщил о потере двигателя и получил от диспетчера информацию о доступе к взлетно-посадочной полосе.

Дым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
2 из 10

Согласно опубликованной выдержке текста переговоров экипажа, пилот сообщил о потере двигателя и получил от диспетчера информацию о доступе к взлетно-посадочной полосе.

© REUTERS / TWITTER/SHAHABNAFEES
© AFP 2020 / Asif Hassan

Вслед за этим пилот передал сигнал бедствия, и вскоре связь с авиалайнером была потеряна.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
3 из 10

Вслед за этим пилот передал сигнал бедствия, и вскоре связь с авиалайнером была потеряна.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© REUTERS / Akhtar Soomro

Самолет рухнул на жилые дома.

Машины скорой помощи на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
4 из 10

Самолет рухнул на жилые дома.

© REUTERS / Akhtar Soomro
© AFP 2020 / Asif Hassan

На место крушения тут же прибыли армейские силы быстрого реагирования и пять пожарных бригад.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
5 из 10

На место крушения тут же прибыли армейские силы быстрого реагирования и пять пожарных бригад.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© AFP 2020 / Asif Hassan

На борту разбившегося авиалайнера был 91 пассажир и семь членов экипажа.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
6 из 10

На борту разбившегося авиалайнера был 91 пассажир и семь членов экипажа.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© AFP 2020 / Asif Hassan

Погибли как минимум 90 человек.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
7 из 10

Погибли как минимум 90 человек.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© AFP 2020 / Asif Hassan

Пострадали жители домов, на которые упал самолет.

Мужчина помогает пострадавшим на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
8 из 10

Пострадали жители домов, на которые упал самолет.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© AFP 2020 / Asif Hassan

Власти Пакистана считают возможной причиной трагедии технический сбой, но подчеркивают, что выводы делать рано.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
9 из 10

Власти Пакистана считают возможной причиной трагедии технический сбой, но подчеркивают, что выводы делать рано.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© AFP 2020 / Asif Hassan

Премьер-министр Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования авиакатастрофы.

Люди возле места крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
10 из 10

Премьер-министр Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования авиакатастрофы.

© AFP 2020 / Asif Hassan
1 из 10

Airbus A320 вылетел из Лахора в 08:05 и через полтора часа предпринял попытку посадки.

© AFP 2020 / Asif Hassan
2 из 10

Согласно опубликованной выдержке текста переговоров экипажа, пилот сообщил о потере двигателя и получил от диспетчера информацию о доступе к взлетно-посадочной полосе.

© REUTERS / TWITTER/SHAHABNAFEES
3 из 10

Вслед за этим пилот передал сигнал бедствия, и вскоре связь с авиалайнером была потеряна.

© AFP 2020 / Asif Hassan
4 из 10

Самолет рухнул на жилые дома.

© REUTERS / Akhtar Soomro
5 из 10

На место крушения тут же прибыли армейские силы быстрого реагирования и пять пожарных бригад.

© AFP 2020 / Asif Hassan
6 из 10

На борту разбившегося авиалайнера был 91 пассажир и семь членов экипажа.

© AFP 2020 / Asif Hassan
7 из 10

Погибли как минимум 90 человек.

© AFP 2020 / Asif Hassan
8 из 10

Пострадали жители домов, на которые упал самолет.

© AFP 2020 / Asif Hassan
9 из 10

Власти Пакистана считают возможной причиной трагедии технический сбой, но подчеркивают, что выводы делать рано.

© AFP 2020 / Asif Hassan
10 из 10

Премьер-министр Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования авиакатастрофы.

© AFP 2020 / Asif Hassan
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Крушение пассажирского самолета в ПакистанеКарачиПакистанВ мире
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