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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T14:22
https://ria.ru/20200523/1571885273.html
В Липецкой области более 500 человек выздоровели от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_ad3c56caf8220c0c1c241e16462e4a49.jpg
РИА Новости

В Липецкой области более 500 человек выздоровели от COVID-19

14:22 23.05.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Пустая больничная палата. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Более 500 пациентов, у которых был выявлен коронавирус, выздоровели в Липецкой области, из них 71 - за последние сутки, сообщает администрация региона.
Всего на территории региона выявлено 1568 случаев новой коронавирусной инфекции, из которых 65 подтвердились за последние сутки. Пять человек, в том числе один врач, работавший с больными коронавирусной инфекцией пациентами, умерли.
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"Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 534 человек. Сегодня врачи выписали 71 пациента", - говорится в сообщении.
По состоянию на 13.00 мск субботы в больницах находятся 194 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция", 468 человек с подозрением на выделение вируса.
Наблюдаются на дому 835 пациентов с легкой формой COVID-19.
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