В Липецкой области более 500 человек выздоровели от COVID-19

ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Более 500 пациентов, у которых был выявлен коронавирус, выздоровели в Липецкой области, из них 71 - за последние сутки, сообщает администрация региона.
Всего на территории региона выявлено 1568 случаев новой коронавирусной инфекции, из которых 65 подтвердились за последние сутки. Пять человек, в том числе один врач, работавший с больными коронавирусной инфекцией пациентами, умерли.
"Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 534 человек. Сегодня врачи выписали 71 пациента", - говорится в сообщении.
По состоянию на 13.00 мск субботы в больницах находятся 194 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция", 468 человек с подозрением на выделение вируса.
Наблюдаются на дому 835 пациентов с легкой формой COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф