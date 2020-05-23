Мишустин распорядился выделить средства на страховые выплаты медикам

"Помимо социальных гарантий для медработников, помогающих больным с коронавирусом, предусмотрены федеральные выплаты. Они не зависят от количества часов или смен. Это доплата за риск, которому врачи и другой персонал подвергают свое здоровье и жизнь, работая с пациентами с COVID-19", - подчеркивается в сообщении.