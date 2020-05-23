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2020-05-23T15:55
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В Подмосковье неизвестные взорвали банкомат Сбербанка
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РИА Новости

В Подмосковье неизвестные взорвали банкомат Сбербанка

14:16 23.05.2020 (обновлено: 15:55 23.05.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБанкоматы Сбербанка
Банкоматы Сбербанка
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Банкоматы Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Двое злоумышленников взорвали банкомат Сбербанка в подмосковных Химках и скрылись, сумма ущерба устанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Неизвестные лица проникли в помещение на улице Карла Маркса, дом 2. Предположительно, взорвали банкомат", — сказали в пресс-службе.

СКлиент у банкомата Сбербанка в Москве
8 ноября 2019, 14:22
В Волгограде неизвестные взорвали банкоматы и похитили из них деньги
Собеседник агентства добавил, что, предварительно, это был банкомат Сбербанка.
Как отметили в главке, сколько денег похитили, пока не известно. Сейчас злоумышленников ищет полиция.
По данным из открытых источников, по этому адресу расположен магазин "Пятерочка".
85211012317
Обсудить 11
Пятерочка (сеть магазинов)Сбербанк РоссииМосковская область (Подмосковье)Происшествия
Популярные комментарии
Это только начало, сами довели народ до этого.
23 мая, 14:47
АСАлександр Сергеевич
48310124
Коронавирус однако....... Работы нет, денег тоже....
23 мая, 14:18
Арсений Новиков
40405016
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