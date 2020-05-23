В Подмосковье неизвестные взорвали банкомат Сбербанка

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Двое злоумышленников взорвали банкомат Сбербанка в подмосковных Химках и скрылись, сумма ущерба устанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
"Неизвестные лица проникли в помещение на улице Карла Маркса, дом 2. Предположительно, взорвали банкомат", — сказали в пресс-службе.
8 ноября 2019, 14:22В Волгограде неизвестные взорвали банкоматы и похитили из них деньги
Собеседник агентства добавил, что, предварительно, это был банкомат Сбербанка.
Как отметили в главке, сколько денег похитили, пока не известно. Сейчас злоумышленников ищет полиция.
По данным из открытых источников, по этому адресу расположен магазин "Пятерочка".