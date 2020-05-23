В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы

Захват заложников в отделении банка в центре Москвы

Захват заложников в отделении банка в центре Москвы

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Полиция проверяет сообщение о предполагаемом захвате заложников в отделении банка в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По его сведениям, речь идет о доме 41 по Земляному валу. На картах указано, что в этом здании располагается отделение Альфа-банка.

"Службы на месте", — сказал собеседник агенства.

По его словам, в отделении могут находиться шесть заложников. Где именно захватчик их удерживает, пока неизвестно. В целях безопасности существенно увеличили зону оцепления вокруг здания.

Они также вступили в переговоры с предполагаемым захватчиком, добавил источник.

Официальное подтверждение этой информации пока не поступало.

Движение по Верхней Сыромятнической улице от Земляного вала до Верхнего Сусального переулка перекрыто.