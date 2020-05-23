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2020-05-23T14:59
https://ria.ru/20200523/1571884744.html
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
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РИА Новости

В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы

14:10 23.05.2020 (обновлено: 14:59 23.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗахват заложников в отделении банка в центре Москвы
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Полиция проверяет сообщение о предполагаемом захвате заложников в отделении банка в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По его сведениям, речь идет о доме 41 по Земляному валу. На картах указано, что в этом здании располагается отделение Альфа-банка.

"Службы на месте", — сказал собеседник агенства.

По его словам, в отделении могут находиться шесть заложников. Где именно захватчик их удерживает, пока неизвестно. В целях безопасности существенно увеличили зону оцепления вокруг здания.
Они также вступили в переговоры с предполагаемым захватчиком, добавил источник.
Официальное подтверждение этой информации пока не поступало.
Движение по Верхней Сыромятнической улице от Земляного вала до Верхнего Сусального переулка перекрыто.
В Альфа-банке РИА Новости рассказали, что сотрудников в отделении нет. Захватчик там забаррикадировался, но пока нет подтверждения, что он там один, добавил собеседник агентства.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А чему вы удивляетесь???? Это могут быть не террористы вовсе... это лишь только начало! Таких ситуаций не возникало если уже дали бы работать людям! Заперли всех, людям уже жить не на что вот и прибегают уже у таким мерам! Во всем виновато только правительство!!!! Со своей самоизоляцией они ещё со многими вещами столкнутся.
23 мая, 14:19
Карина Дышекова
2345867357
Люди за зарплатой пришли. Эх, правительство не оценило. Жаль.
23 мая, 14:17
МПМаргарита Пузынкина
12827005131
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