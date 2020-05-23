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2020-05-23T14:23
https://ria.ru/20200523/1571884722.html
Роухани пригрозил США "проблемами" из-за препятствования танкерам
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РИА Новости

Роухани пригрозил США "проблемами" из-за препятствования танкерам

14:10 23.05.2020 (обновлено: 14:23 23.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
 Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГЕРАН, 23 мая – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани пообещал США "проблемы", если иранские танкеры, в том числе идущие в Венесуэлу, столкнутся с трудностями из-за действий Вашингтона.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против Ирана, чтобы заблокировать экспорт иранской нефти в Венесуэлу. После того как пять иранских танкеров отправились в Венесуэлу, рассматривается вопрос о санкциях против экипажей танкеров или конфискации этих танкеров в случае дозаправки в портах третьих стран.
Катера Вооруженных сил Венесуэлы в акватории Макуто. 3 мая 2020
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"Если нашим танкерам как в Карибском море, так и в какой-либо другой точке мира американцами будут созданы какие-то трудности, то и им (США), в свою очередь, придется столкнуться с проблемами", - сказал Роухани в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
Президент Ирана указал на "ряд действий" со стороны США, создающих "неприемлемую обстановку" в различных точках мира, заявив, что Тегеран первым не пойдет как на обострение ситуации, так и на конфронтацию, отмечается в релизе, опубликованном на его официальном сайте.
Ранее постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада сообщил, что Каракас предупредил в генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о военной угрозе со стороны США иранским кораблям, везущим топливо в Боливарианскую Республику
В свою очередь, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино заявил, что иранские танкеры с нефтью в особой экономической зоне Венесуэлы будут сопровождать боевые корабли и самолёты.
Сотрудник венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
Вчера, 02:56
Каракас предупредил Гутерреша об угрозе иранским танкерам со стороны США
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Карибское мореДональд ТрампХасан РоуханиВенесуэлаИранСШАВ мире
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