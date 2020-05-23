Роухани пригрозил США "проблемами" из-за препятствования танкерам

Президент Ирана указал на "ряд действий" со стороны США, создающих "неприемлемую обстановку" в различных точках мира, заявив, что Тегеран первым не пойдет как на обострение ситуации, так и на конфронтацию, отмечается в релизе, опубликованном на его официальном сайте.