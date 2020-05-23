Роухани пригрозил США "проблемами" из-за препятствования танкерам

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против Ирана, чтобы заблокировать экспорт иранской нефти в Венесуэлу. После того как пять иранских танкеров отправились в Венесуэлу, рассматривается вопрос о санкциях против экипажей танкеров или конфискации этих танкеров в случае дозаправки в портах третьих стран.
"Если нашим танкерам как в Карибском море, так и в какой-либо другой точке мира американцами будут созданы какие-то трудности, то и им (США), в свою очередь, придется столкнуться с проблемами", - сказал Роухани в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
Президент Ирана указал на "ряд действий" со стороны США, создающих "неприемлемую обстановку" в различных точках мира, заявив, что Тегеран первым не пойдет как на обострение ситуации, так и на конфронтацию, отмечается в релизе, опубликованном на его официальном сайте.
Ранее постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада сообщил, что Каракас предупредил в генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о военной угрозе со стороны США иранским кораблям, везущим топливо в Боливарианскую Республику
В свою очередь, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино заявил, что иранские танкеры с нефтью в особой экономической зоне Венесуэлы будут сопровождать боевые корабли и самолёты.