Судимым за преступления средней тяжести запретили избираться в депутаты

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий баллотироваться в депутаты гражданам, которые ранее были осуждены за некоторые преступления средней тяжести, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Запрет коснется граждан, осужденных за преступления средней тяжести, среди которых мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, склонение к потреблению наркотиков, а также убийство новорожденного и многократное нарушение закона о митингах.
Всего в перечень входят 55 таких преступлений.
Запрет распространяется на граждан, имеющих на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.
Ранее аналогичные ограничения были установлены в отношении лиц, имеющих судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям.