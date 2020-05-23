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Судимым за преступления средней тяжести запретили избираться в депутаты
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РИА Новости

Судимым за преступления средней тяжести запретили избираться в депутаты

14:00 23.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий баллотироваться в депутаты гражданам, которые ранее были осуждены за некоторые преступления средней тяжести, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Запрет коснется граждан, осужденных за преступления средней тяжести, среди которых мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, склонение к потреблению наркотиков, а также убийство новорожденного и многократное нарушение закона о митингах.
Всего в перечень входят 55 таких преступлений.
Запрет распространяется на граждан, имеющих на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.
Ранее аналогичные ограничения были установлены в отношении лиц, имеющих судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям.
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РоссияВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Всем судимым должен быть запрет избираться, и занимать федеральные, региональные и муниципальные должности любого уровня в стране.
23 мая, 14:01
Арсений Новиков
1220001
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