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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T13:59
https://ria.ru/20200523/1571884325.html
В Токио выявили два новых случая COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570738234_0:105:2879:1724_1036x0_80_0_0_762c29b08b6a806bd5415447a93579f5.jpg
РИА Новости

В Токио выявили два новых случая COVID-19

13:59 23.05.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonМужчина в защитной маске в Токио, Япония
Мужчина в защитной маске в Токио, Япония
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Мужчина в защитной маске в Токио, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Рекордно низкое число новых случаев заболевания за сутки зафиксировано в японской столице – два человека, объединенные данные министерства здравоохранения и местных администраций обнародовал телеканал NHK.
Это самый низкий показатель с 7 апреля, когда в Токио был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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Число выявленных случаев COVID-19 в Японии составило 17 тысяч 280 человека, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Число новых заражений в стране составило 25 человек.
От коронавируса в Японии погибли 838 человека. Состояние 180 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 13 тысяч 658 человек. По данным на 20 мая в день было проведено 6135 PCR-тестов на коронавирус.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЯпонияТокиоВ мире
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