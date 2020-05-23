В Токио выявили два новых случая COVID-19

ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Рекордно низкое число новых случаев заболевания за сутки зафиксировано в японской столице – два человека, объединенные данные министерства здравоохранения и местных администраций обнародовал телеканал NHK.
Это самый низкий показатель с 7 апреля, когда в Токио был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Число выявленных случаев COVID-19 в Японии составило 17 тысяч 280 человека, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Число новых заражений в стране составило 25 человек.
От коронавируса в Японии погибли 838 человека. Состояние 180 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 13 тысяч 658 человек. По данным на 20 мая в день было проведено 6135 PCR-тестов на коронавирус.
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