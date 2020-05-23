В Токио выявили два новых случая COVID-19

Абэ рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом в Японии

Абэ рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом в Японии

От коронавируса в Японии погибли 838 человека. Состояние 180 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 13 тысяч 658 человек. По данным на 20 мая в день было проведено 6135 PCR-тестов на коронавирус.