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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T13:55
https://ria.ru/20200523/1571884085.html
В Румынии число случаев COVID-19 превысило 17,8 тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403771_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_75bfcc6ed7732845c1694647e392f3c4.jpg
РИА Новости

В Румынии число случаев COVID-19 превысило 17,8 тысячи

13:55 23.05.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaРумыния
Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 145 до 17 857, всего с начала пандемии умерли 1170 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 17 712 случае заражения, 1159 из которых стали летальными.
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"На сегодня в Румынии подтверждено 17 857 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1170 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что 11 187 пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжат носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе еще на 14 дней остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
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