В Румынии число случаев COVID-19 превысило 17,8 тысячи

"На сегодня в Румынии подтверждено 17 857 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1170 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.

При этом власти отмечают, что 11 187 пациентов вылечились и были выписаны из больниц.

В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжат носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе еще на 14 дней остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.