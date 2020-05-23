ВТБ получил награды премии спортмаркетинга Marspo Awards в 3-х номинациях

"Банк ВТБ получил награды во всех трех номинациях, где были представлены наши спортивные проекты. За Международный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" банк получил бронзу в номинации "Лучшая спонсорская активация" и серебро в номинации "Лучшая программа по работе с болельщиками (включая программы лояльности)". Золото досталось банку за сочинский этап Формулы 1 в России, а точнее за лучшую работу с vip-аудиторией в рамках Формула 1 ВТБ Гран-При России", - говорится в сообщении.