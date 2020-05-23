ВТБ получил награды премии спортмаркетинга Marspo Awards в 3-х номинациях

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Банк ВТБ завоевал награды во всех трех номинациях профессиональной премии в области спортивного маркетинга в России MarSpo Awards, в которых были представлены его проекты, сообщает пресс-служба банка.
MarSpo Awards - награда для спортивных клубов, федераций, лиг, брендов и агентств, которые наиболее эффективно используют в своей деятельности инструменты спортивного маркетинга. Основными критериями оценки проектов являются эффективное использование инструментов маркетинга в популяризации спортивных организаций и спортивных событий, повышении ценности и узнаваемости брендов. В 2020 году на награды в 24 номинациях претендовало рекордное количество участников, в шорт-лист премии были отобраны 153 проекта. Церемония объявления победителей прошла накануне вечером в онлайн формате.
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"Банк ВТБ получил награды во всех трех номинациях, где были представлены наши спортивные проекты. За Международный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" банк получил бронзу в номинации "Лучшая спонсорская активация" и серебро в номинации "Лучшая программа по работе с болельщиками (включая программы лояльности)". Золото досталось банку за сочинский этап Формулы 1 в России, а точнее за лучшую работу с vip-аудиторией в рамках Формула 1 ВТБ Гран-При России", - говорится в сообщении.