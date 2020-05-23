В Москве донорами плазмы для больных COVID-19 стали 672 человека

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице "ВКонтакте", что донорами плазмы в столице стали уже 672 человека, которые ранее вылечились от коронавируса нового типа.
"Донорами стали уже 672 жителя столицы. Спасибо", - пишет градоначальник.
Он также отметил, что сегодня уже можно с осторожностью говорить, что ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве стабилизируется.
"Но на начало мая пришелся пик, и в этом месяце у нас много нуждающихся в переливании плазмы. Напомню, речь идет о плазме человека, уже переболевшего COVID-19. Ее переливают больным, чтобы они получили антитела к коронавирусу - так они быстрее идут на поправку. Плазму полностью очищают от патогенных бактерий и вирусов - она безопасна", - сообщил мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф