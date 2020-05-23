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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T13:52
https://ria.ru/20200523/1571883833.html
В Москве донорами плазмы для больных COVID-19 стали 672 человека
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571419869_0:248:3099:1991_1036x0_80_0_0_b291be777f428cf71218e343a59c6367.jpg
РИА Новости

В Москве донорами плазмы для больных COVID-19 стали 672 человека

13:47 23.05.2020 (обновлено: 13:52 23.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПакет с плазмой в процедурном отделении
Пакет с плазмой в процедурном отделении
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Пакет с плазмой в процедурном отделении. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице "ВКонтакте", что донорами плазмы в столице стали уже 672 человека, которые ранее вылечились от коронавируса нового типа.
"Донорами стали уже 672 жителя столицы. Спасибо", - пишет градоначальник.
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Он также отметил, что сегодня уже можно с осторожностью говорить, что ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве стабилизируется.
"Но на начало мая пришелся пик, и в этом месяце у нас много нуждающихся в переливании плазмы. Напомню, речь идет о плазме человека, уже переболевшего COVID-19. Ее переливают больным, чтобы они получили антитела к коронавирусу - так они быстрее идут на поправку. Плазму полностью очищают от патогенных бактерий и вирусов - она безопасна", - сообщил мэр.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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