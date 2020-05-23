В Москве донорами плазмы для больных COVID-19 стали 672 человека

"Но на начало мая пришелся пик, и в этом месяце у нас много нуждающихся в переливании плазмы. Напомню, речь идет о плазме человека, уже переболевшего COVID-19. Ее переливают больным, чтобы они получили антитела к коронавирусу - так они быстрее идут на поправку. Плазму полностью очищают от патогенных бактерий и вирусов - она безопасна", - сообщил мэр.