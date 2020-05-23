В Сирии число случаев COVID-19 выросло до 70

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Сирии увеличилось до 70, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны.
Согласно заявлению ведомства, 11 новых случаев заражения выявлены среди тех, кто прибыл из Кувейта. Всего в Сирии зафиксировано 70 заражений COVID-19, выздоровели 37 человек, скончались четверо.
Правительство Сирии из-за пандемии коронавируса ввело комендантский час, с 18.00 до 6.00 запрещено передвижение во всех населенных пунктах, в выходные запрет начинается с 12.00. Запрещено передвижение транспорта между провинциями и городами без спецпропусков. Остановлена работа аэропортов, морских гаваней и пропускных пунктов на сухопутных границах. Сирийские власти ввели послабления, разрешив работу торговых предприятий и сферы услуг, а также сократив время комендантского часа в священный для мусульман месяц Рамадан. С 31 мая откроют свои двери высшие учебные заведения и техникумы, а с 10 мая в границах провинций заработал общественный транспорт.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
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