В ГД сочли грант США на анализ "российской дезинформации" вмешательством

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Выделяя грант на "разоблачение дезинформации российского здравоохранения", бюро по международным связям с общественностью Госдепа Выделяя грант на "разоблачение дезинформации российского здравоохранения", бюро по международным связям с общественностью Госдепа США пытается найти людей, которые смогут предоставить выгодную США информацию, чтобы оправдать американские голословные заявления, сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа , назвав это "грубым вмешательством" в дела других стран.

Ранее бюро по международным связям с общественностью Госдепа США решило выдать грант на "разоблачение дезинформации российского здравоохранения". Госдепартамент США опубликовал информацию о гранте в 250 тысяч долларов 21 мая. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью итальянской газете la Repubblica заявил, что Россия и Китай якобы распространяют дезинформацию для увеличения влияния среди стран альянса и Евросоюза и их дестабилизации в условиях пандемии коронавируса. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что США в условиях пандемии коронавируса выдвигают голословные обвинения в адрес Китая и России.

"Они пытаются такими примитивными шагами найти людей, которые смогут предоставить хоть какую-то для них удобную информацию для того, чтоб они могли оправдывать свои голословные заявления, о которых говорил Сергей Викторович (Лавров - ред.). Это не что иное, как грубое вмешательство в дела других стран … Гранты - это что такое? Это как раньше сотни лет назад в Америке вывешивали объявления "столько-то тысяч долларов за поимку такого-то бандита", так и сейчас то же самое. Что это за гранты на раскрутку какого-то дела? Лучше бы гранты давали ВОЗу", - сказал Чепа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности. Критика Трампа в адрес ВОЗ прозвучала на фоне сложной ситуации с пандемией в США, которые вышли на первое место в мире как по числу заболеваний, так и по числу умерших, а также обвинений в адрес самого президента, что он слишком поздно ввел необходимые для борьбы с пандемией меры.

"Аж 250 тысяч долларов - это, очевидно, тот грант, который американцы в сегодняшних условиях смогли выделить, чтобы не проводить его (решениями конгресса - ред.). Каждый грант проводится определёнными решениями конгресса, но такие маленькие гранты не нужно утверждать", - сказал депутат.

Чепа подчеркнул, что это было сделано для того, чтобы "не поднимать лишние разговоры" вокруг гранта и поиска нужной США информации. Депутат считает нелепыми обвинения РФ в занижении статистики по коронавирусу, так как нет единой методики, которую бы разработал ВОЗ и дал во все страны для ведения статистики по COVID-19, поэтому в каждой стране методика своя.

Ранее Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальной статистики. По официальным данным, в апреле в Москве и Петербурге от COVID-19 умерли 629 человек. Однако, как утверждает издание со ссылкой на собственный анализ, в обоих городах за этот месяц умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет: 1841 человек в Москве и 232 - в Санкт-Петербурге, всего 2073 человека. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой. По словам представителя ВОЗ, сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России нет.

"В том, что китайцы не дали информации, китайцы первые были, им сложнее было. Но они давали эту информацию, мы все знаем, и штаммы давали. Пока они сами не разобрались, может быть, не давали сырую информацию, а так все давали. И обвинять сегодня, что в Америке такое количество смертей, … страну (Китай - ред.) нелепо", - заключил депутат.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе. Дезинформация, добавил Помпео, направлена на то, чтобы дискредитировать действия американских властей по борьбе с распространением COVID-19. По его словам, США "напрямую говорили с этими странами" о том, что те должны прекратить это.