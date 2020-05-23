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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T13:40
https://ria.ru/20200523/1571883511.html
В ГД сочли грант США на анализ "российской дезинформации" вмешательством
https://cdn21.img.ria.ru/images/151570/43/1515704351_0:395:1473:1224_1036x0_80_0_0_d0766ec7e77a8f1ebc584a8e3b65f34d.jpg
РИА Новости

В ГД сочли грант США на анализ "российской дезинформации" вмешательством

13:40 23.05.2020
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© Фото : Личная страница Алексея Чепа Депутат Государственной Думы Алексей Чепа
Депутат Государственной Думы Алексей Чепа
© Фото : Личная страница Алексея Чепа
Депутат Государственной Думы Алексей Чепа . Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Выделяя грант на "разоблачение дезинформации российского здравоохранения", бюро по международным связям с общественностью Госдепа США пытается найти людей, которые смогут предоставить выгодную США информацию, чтобы оправдать американские голословные заявления, сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, назвав это "грубым вмешательством" в дела других стран.
Ранее бюро по международным связям с общественностью Госдепа США решило выдать грант на "разоблачение дезинформации российского здравоохранения". Госдепартамент США опубликовал информацию о гранте в 250 тысяч долларов 21 мая. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью итальянской газете la Repubblica заявил, что Россия и Китай якобы распространяют дезинформацию для увеличения влияния среди стран альянса и Евросоюза и их дестабилизации в условиях пандемии коронавируса. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что США в условиях пандемии коронавируса выдвигают голословные обвинения в адрес Китая и России.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
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"Они пытаются такими примитивными шагами найти людей, которые смогут предоставить хоть какую-то для них удобную информацию для того, чтоб они могли оправдывать свои голословные заявления, о которых говорил Сергей Викторович (Лавров - ред.). Это не что иное, как грубое вмешательство в дела других стран … Гранты - это что такое? Это как раньше сотни лет назад в Америке вывешивали объявления "столько-то тысяч долларов за поимку такого-то бандита", так и сейчас то же самое. Что это за гранты на раскрутку какого-то дела? Лучше бы гранты давали ВОЗу", - сказал Чепа.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности. Критика Трампа в адрес ВОЗ прозвучала на фоне сложной ситуации с пандемией в США, которые вышли на первое место в мире как по числу заболеваний, так и по числу умерших, а также обвинений в адрес самого президента, что он слишком поздно ввел необходимые для борьбы с пандемией меры.
Здание Министерства иностранных дел РФ
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"Аж 250 тысяч долларов - это, очевидно, тот грант, который американцы в сегодняшних условиях смогли выделить, чтобы не проводить его (решениями конгресса - ред.). Каждый грант проводится определёнными решениями конгресса, но такие маленькие гранты не нужно утверждать", - сказал депутат.
Чепа подчеркнул, что это было сделано для того, чтобы "не поднимать лишние разговоры" вокруг гранта и поиска нужной США информации. Депутат считает нелепыми обвинения РФ в занижении статистики по коронавирусу, так как нет единой методики, которую бы разработал ВОЗ и дал во все страны для ведения статистики по COVID-19, поэтому в каждой стране методика своя.
Ранее Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальной статистики. По официальным данным, в апреле в Москве и Петербурге от COVID-19 умерли 629 человек. Однако, как утверждает издание со ссылкой на собственный анализ, в обоих городах за этот месяц умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет: 1841 человек в Москве и 232 - в Санкт-Петербурге, всего 2073 человека. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой. По словам представителя ВОЗ, сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России нет.
Китай
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"В том, что китайцы не дали информации, китайцы первые были, им сложнее было. Но они давали эту информацию, мы все знаем, и штаммы давали. Пока они сами не разобрались, может быть, не давали сырую информацию, а так все давали. И обвинять сегодня, что в Америке такое количество смертей, … страну (Китай - ред.) нелепо", - заключил депутат.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе. Дезинформация, добавил Помпео, направлена на то, чтобы дискредитировать действия американских властей по борьбе с распространением COVID-19. По его словам, США "напрямую говорили с этими странами" о том, что те должны прекратить это.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлексей ЧепаГосдума РФГосударственный департамент СШАСШАВ мире
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