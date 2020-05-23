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2020-05-23T16:22
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В Красноярском крае мать с ребенком погибли, провалившись в септик
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РИА Новости

В Красноярском крае мать с ребенком погибли, провалившись в септик

13:33 23.05.2020 (обновлено: 16:22 23.05.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 23 мая — РИА Новости. Молодая женщина и ее полуторогодовалая дочь погибли, провалившись в септик во дворе частного дома поселка Курагино на юге Красноярского края, сообщает ГСУ СК региона.
По его данным, в пятницу вечером поступило сообщение, что в септике найдены тела 26-летней женщины и ее ребенка.

"По предварительным данным, девочка, играя во дворе, наступила на резиновый коврик, закрывавший септик, и провалилась. Мать, увидев это, попыталась спасти ребенка, но также утонула", — говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Сотрудник правоохранительных органов
14 августа 2019, 11:50
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Красноярский крайКурагинский районПроисшествия
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