В Красноярском крае мать с ребенком погибли, провалившись в септик

КРАСНОЯРСК, 23 мая — РИА Новости. Молодая женщина и ее полуторогодовалая дочь погибли, провалившись в септик во дворе частного дома поселка Курагино на юге Красноярского края, сообщает ГСУ СК региона.
По его данным, в пятницу вечером поступило сообщение, что в септике найдены тела 26-летней женщины и ее ребенка.
"По предварительным данным, девочка, играя во дворе, наступила на резиновый коврик, закрывавший септик, и провалилась. Мать, увидев это, попыталась спасти ребенка, но также утонула", — говорится в сообщении.
По данному факту следственными органами проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
14 августа 2019, 11:50В Карелии ребенок погиб, провалившись в подземный пожарный резервуар