В Мордовии выявили резкий рост заболеваемости пневмонией

"Мы видим, что в последние дни из 70 заболевших коронавирусом каждый третий – это неработающие пенсионеры. Люди, которые должны находиться дома, на самоизоляции или больничном. Поэтому я прошу пожилых людей, граждан с хроническими заболеваниями воздержаться сейчас от поездок на дачи и огороды, от любых выходов из дома. Посидите дома еще недельку, дождитесь теплой погоды. Напоминаю, у нас идет вспышка пневмонии. И холодная, ветреная погода этому способствует. Для пожилых людей с ослабленным иммунитетом это смертельно опасно", – отметил Волков.