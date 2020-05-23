В Мордовии выявили резкий рост заболеваемости пневмонией

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Рост заболеваемости пневмонией отмечен в Мордовии, с мая зарегистрировано 2,2 тысячи случаев, сообщает оперштаб республики.
"За май 2019 года в республике было зафиксировано 266 случаев пневмонии. В мае этого года ежедневно госпитализируется по 100 и больше человек с этим заболеванием. С 1 апреля зафиксировано уже 2,2 тысячи случаев. Врачи, вся система здравоохранения работают на пределе", - цитирует оперштаб слова главы Мордовии Владимира Волкова на совещании с руководителями районов.
В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 32 случая коронавируса, из них 8 случаев зафиксировано в Рузаевке, по 6 случаев - в Дубенском районе и в Саранске. "10 человек из числа новых подтвержденных больных - в возрасте старше 60 лет, четверо - моложе 30 лет. Самой пожилой из новых выявленных больных 80 лет, самой молодой - 18 лет", - отмечается в сообщении.
Всего в республике выявлено 1580 случаев COVID-19. Полностью выздоровел 531 человек. Скончались 12.
"Мы видим, что в последние дни из 70 заболевших коронавирусом каждый третий – это неработающие пенсионеры. Люди, которые должны находиться дома, на самоизоляции или больничном. Поэтому я прошу пожилых людей, граждан с хроническими заболеваниями воздержаться сейчас от поездок на дачи и огороды, от любых выходов из дома. Посидите дома еще недельку, дождитесь теплой погоды. Напоминаю, у нас идет вспышка пневмонии. И холодная, ветреная погода этому способствует. Для пожилых людей с ослабленным иммунитетом это смертельно опасно", – отметил Волков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф