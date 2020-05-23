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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T13:33
https://ria.ru/20200523/1571883279.html
В Мордовии выявили резкий рост заболеваемости пневмонией
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571822792_0:0:3050:1716_1036x0_80_0_0_948f6ebadc8aa35651250a7f5b7ffd6b.jpg
РИА Новости

В Мордовии выявили резкий рост заболеваемости пневмонией

13:33 23.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В больнице. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Рост заболеваемости пневмонией отмечен в Мордовии, с мая зарегистрировано 2,2 тысячи случаев, сообщает оперштаб республики.
"За май 2019 года в республике было зафиксировано 266 случаев пневмонии. В мае этого года ежедневно госпитализируется по 100 и больше человек с этим заболеванием. С 1 апреля зафиксировано уже 2,2 тысячи случаев. Врачи, вся система здравоохранения работают на пределе", - цитирует оперштаб слова главы Мордовии Владимира Волкова на совещании с руководителями районов.
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В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 32 случая коронавируса, из них 8 случаев зафиксировано в Рузаевке, по 6 случаев - в Дубенском районе и в Саранске. "10 человек из числа новых подтвержденных больных - в возрасте старше 60 лет, четверо - моложе 30 лет. Самой пожилой из новых выявленных больных 80 лет, самой молодой - 18 лет", - отмечается в сообщении.
Всего в республике выявлено 1580 случаев COVID-19. Полностью выздоровел 531 человек. Скончались 12.
"Мы видим, что в последние дни из 70 заболевших коронавирусом каждый третий – это неработающие пенсионеры. Люди, которые должны находиться дома, на самоизоляции или больничном. Поэтому я прошу пожилых людей, граждан с хроническими заболеваниями воздержаться сейчас от поездок на дачи и огороды, от любых выходов из дома. Посидите дома еще недельку, дождитесь теплой погоды. Напоминаю, у нас идет вспышка пневмонии. И холодная, ветреная погода этому способствует. Для пожилых людей с ослабленным иммунитетом это смертельно опасно", – отметил Волков.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика МордовияСаранскДубенский районОбщество
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