Эксперт допустила снижение пенсионного возраста в России

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Доцент Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева считает, что пенсионный возраст могут сократить при критической ситуации на рынке труда. Об этом она рассказала в беседе с агентством Доцент Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева считает, что пенсионный возраст могут сократить при критической ситуации на рынке труда. Об этом она рассказала в беседе с агентством "Прайм"

По ее словам, это будет вынужденная мера.

"В условиях роста безработицы необходимо предоставить больше шансов для трудоустройства молодым. Думаю, что на досрочную пенсию могут рассчитывать полтора-два миллиона человек — в зависимости от численности безработных", — считает Мирзабалаева.

Так она прокомментировала сообщения о том, что в плане по восстановлению экономики, который Минэкономразвития направило в правительство, предлагается разрешить выходить на досрочную пенсию на три года раньше срока, а не на два, как сейчас.

По мнению эксперта, после пандемии коронавируса число рабочих мест для так называемых предпенсионеров сократится, однако они относительно защищены государственным пособием. А вот молодежь на пособие еще не заработала.

Поэтому важно определить "возрастные" отрасли и соотнести их со структурой безработицы, чтобы понять, какие из работников могут уйти и кто заполнит их места. Сокращение пенсионного возраста, считает Мирзабалева, должно быть дифференцированным и гибким, но диктовать изменения будет реальная ситуация на рынке труда.

На принятие решения о снижении пенсионного возраста повлияет и состояние государственного бюджета, считает эксперт. По ее мнению, с учетом сложности латания дыр Пенсионного фонда, неэффективности работы негосударственных пенсионных фондов и неясности с восстановлением экономики после пандемии, такое решение может быть принято, но не в этом году.

О том, что в план по восстановлению экономики, который разработало Минэкономразвития, входит предложение смягчить условия досрочного выхода на пенсию, написали на этой неделе "Известия"

На смягчение условий могут рассчитывать россияне, которым до выхода на пенсию осталось три года. По нынешнему законодательству такая возможность доступна лишь тем, кто лишился работы за два года до пенсионного возраста, при этом рабочий стаж должен составлять 20 лет у женщин и 25 у мужчин.