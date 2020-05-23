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2020-05-23T16:12
https://ria.ru/20200523/1571883027.html
Эксперт допустила снижение пенсионного возраста в России
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РИА Новости

Эксперт допустила снижение пенсионного возраста в России

13:33 23.05.2020 (обновлено: 16:12 23.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Доцент Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева считает, что пенсионный возраст могут сократить при критической ситуации на рынке труда. Об этом она рассказала в беседе с агентством "Прайм".
По ее словам, это будет вынужденная мера.
"В условиях роста безработицы необходимо предоставить больше шансов для трудоустройства молодым. Думаю, что на досрочную пенсию могут рассчитывать полтора-два миллиона человек — в зависимости от численности безработных", — считает Мирзабалаева.
Так она прокомментировала сообщения о том, что в плане по восстановлению экономики, который Минэкономразвития направило в правительство, предлагается разрешить выходить на досрочную пенсию на три года раньше срока, а не на два, как сейчас.
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20 мая, 11:39
В Госдуме прокомментировали идею о смягчении условий выхода на пенсию
По мнению эксперта, после пандемии коронавируса число рабочих мест для так называемых предпенсионеров сократится, однако они относительно защищены государственным пособием. А вот молодежь на пособие еще не заработала.
Поэтому важно определить "возрастные" отрасли и соотнести их со структурой безработицы, чтобы понять, какие из работников могут уйти и кто заполнит их места. Сокращение пенсионного возраста, считает Мирзабалева, должно быть дифференцированным и гибким, но диктовать изменения будет реальная ситуация на рынке труда.
На принятие решения о снижении пенсионного возраста повлияет и состояние государственного бюджета, считает эксперт. По ее мнению, с учетом сложности латания дыр Пенсионного фонда, неэффективности работы негосударственных пенсионных фондов и неясности с восстановлением экономики после пандемии, такое решение может быть принято, но не в этом году.
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20 мая, 11:38
Адекватная мера. Экономист об идее упростить досрочный выход на пенсию
О том, что в план по восстановлению экономики, который разработало Минэкономразвития, входит предложение смягчить условия досрочного выхода на пенсию, написали на этой неделе "Известия".
На смягчение условий могут рассчитывать россияне, которым до выхода на пенсию осталось три года. По нынешнему законодательству такая возможность доступна лишь тем, кто лишился работы за два года до пенсионного возраста, при этом рабочий стаж должен составлять 20 лет у женщин и 25 у мужчин.
При этом источник издания отметил, что план по восстановлению экономики постоянно вносят правки и итоговый вариант может отличаться от текущей версии.
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пенсииПенсионный фонд РФОбщество
Популярные комментарии
"Ходят слухи", "возможно", "есть вероятность", "источник, приближенный к..., сообщил"... - может уже хватит людей злить?
23 мая, 13:55
vyachnick
10380002
Если и понизят, то только до выборов, как ПВ пройдет - ситуация "стабилизируется" и всё вернется обратно. А в целом да, достали уже эти "медиумы", одни предсказатели кругом.
23 мая, 14:01
id10001
9162103
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