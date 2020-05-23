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2020-05-23T15:11
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В Московском зоопарке умер "аллигатор Гитлера"
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РИА Новости

В Московском зоопарке умер "аллигатор Гитлера"

13:29 23.05.2020 (обновлено: 15:11 23.05.2020)
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© Фото : Московский зоопаркАллигатор Сатурн
Аллигатор Сатурн
© Фото : Московский зоопарк
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Миссисипский аллигатор Сатурн, которого якобы любил Адольф Гитлер, умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в Московском зоопарке.
Сатурн родился в США примерно в 1936 году. Его передали в Берлинский зоопарк, откуда он сбежал после бомбардировки 23 ноября 1943 года. Британские солдаты нашли его только в 1946 году и передали СССР. Следующие 74 года он находился в Московском зоопарке.
В какой-то момент стала популярной легенда о том, что в Германии аллигатор жил не в зоопарке, а в личной коллекции Гитлера, однако никаких доказательств этому нет.

"Сатурн для нас — это целая эпоха. В этом нет ни малейшего преувеличения. Он пришел после Победы — и встретил с нами ее 75-летие. Это большое счастье, что каждый из нас мог взглянуть ему в глаза, просто тихо побыть рядом. Он видел многих из нас детьми. Надеемся, что мы его не разочаровали", — рассказали в зоопарке.

В зоопарке пояснили, что старались ухаживать за "почтенным аллигатором" бережно и предупредительно. Он был разборчив в еде, запоминал доверенных киперов, любил массаж щеткой, а если ему что-то не нравилось, мог разгрызть стальные хваталки для подачи корма и бетонные декорации.
Память Сатурна будет увековечена в Дарвиновском музее.
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РоссияМосковский зоопаркМоскваОбщество
Популярные комментарии
Ну теперь наверное и Мавзолей драпировать фанеркой на 9 мая перестанут?
23 мая, 14:25
ddoomrules
5100013
Я его видела в детстве, юности и молодости. Жаль, что умер. Мне понравилось, как его щеточкой промывали, а он глазки щурил от удовольствия.
23 мая, 14:45
Александра Федосеева
1600200
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