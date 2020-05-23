Более ста россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Еревана

"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 23 мая авиарейсом Ереван - Воронеж домой смогли вернуться еще 109 россиян", - говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства в Facebook.