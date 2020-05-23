Более ста россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Еревана

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
В диппредставительстве отметили, что по получении от авиакомпании Armenia информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван – Воронеж - Ереван, посольство начало проработку возможности использования данного перелета для возвращения россиян в центральные регионы России.
"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 23 мая авиарейсом Ереван - Воронеж домой смогли вернуться еще 109 россиян", - говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства в Facebook.
В дипмиссии заявили, что процесс регистрации и посадки на самолет прошел в штатном режиме с обеспечением всех рекомендованных комендатурой Армении мер безопасности. В международном аэропорту "Звартноц" необходимую помощь гражданам оказывали дипломаты консульского отдела посольства.
"В общей сложности за последний месяц из Армении в различные регионы России выехали 442 человека. Работа по организации возвращения россиян домой продолжается в повседневном режиме. Пользуясь случаем, хотели бы выразить благодарность авиакомпании "Армения" за оказанное содействие", - отметили в посольства.
Ранее сообщалось, что перелет в Воронеж возможен только для граждан России, которые проживают в Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Рязанской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях.
По данным авиавластей Армении, в субботу запланирован также рейс авиакомпании "Азимут" Краснодар - Ереван.