Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-23T13:26
https://ria.ru/20200523/1571882953.html
Более ста россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Еревана
https://cdn25.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1036x0_80_0_0_58ec2b795276f3172b61fa5d9e068dc0.jpg
РИА Новости

Более ста россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Еревана

13:26 23.05.2020
309
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 мая – РИА Новости. Около 110 россиян вернулись в субботу на родину вывозным рейсом авиакомпании Armenia Ереван - Воронеж, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Армении.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways
Вчера, 11:44Распространение нового коронавируса
Рейс со 136 россиянами вылетел из Ташкента в Новосибирск
В диппредставительстве отметили, что по получении от авиакомпании Armenia информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван – Воронеж - Ереван, посольство начало проработку возможности использования данного перелета для возвращения россиян в центральные регионы России.

"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 23 мая авиарейсом Ереван - Воронеж домой смогли вернуться еще 109 россиян", - говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства в Facebook.

В дипмиссии заявили, что процесс регистрации и посадки на самолет прошел в штатном режиме с обеспечением всех рекомендованных комендатурой Армении мер безопасности. В международном аэропорту "Звартноц" необходимую помощь гражданам оказывали дипломаты консульского отдела посольства.
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
22 мая, 17:48Распространение нового коронавируса
В субботу в Россию рейсом из Нью-Йорка вернутся 12 школьников
"В общей сложности за последний месяц из Армении в различные регионы России выехали 442 человека. Работа по организации возвращения россиян домой продолжается в повседневном режиме. Пользуясь случаем, хотели бы выразить благодарность авиакомпании "Армения" за оказанное содействие", - отметили в посольства.
Ранее сообщалось, что перелет в Воронеж возможен только для граждан России, которые проживают в Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Рязанской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях.
По данным авиавластей Армении, в субботу запланирован также рейс авиакомпании "Азимут" Краснодар - Ереван.
Пассажирский самолет в небе
20 мая, 17:19Распространение нового коронавируса
Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов
220006
Обсудить 0
Авиакомпания "Азимут"авиакомпания ArmeniaМоскваЕреванВоронежШереметьево (аэропорт)АрменияВ мире
Рекомендуем
Греция, Фессалия, в таверне на озере Пластира
Греция будет привлекать туристов снижением цен
Пакет с плазмой в процедурном отделении
В Москве донорами плазмы для больных COVID-19 стали 672 человека
Пассажирский самолет в небе
Самолет с вывезенными из Еревана 109 россиянами сел в Воронеже
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде предложили создать авиахабы с госпиталями и обсерваторами
Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways
Рейс со 136 россиянами вылетел из Ташкента в Новосибирск
Здание Совета Федерации РФ
В СФ предложили увеличить пособие по безработице самозанятым во время ЧС
Депутат Государственной Думы Алексей Чепа
В ГД сочли грант США на анализ "российской дезинформации" вмешательством
Беременная женщина
В Совфеде предложили повысить стоимость родового сертификата
Испания
Испания начнет принимать иностранных туристов с июля
Врач во время осмотра пациента
СФ предложил ввести медосмотр иностранцев, прибывающих в Россию без виз
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Новой Москве обрушился лестничный марш в строящемся доме
Пустая парковка торгового центра Мега Новосибирск
В Совфеде предложили компенсировать крупным ТЦ потерю арендной платы
В больнице
В Мордовии выявили резкий рост заболеваемости пневмонией
Автомобиль Следственного комитета России
В Красноярском крае мать с ребенком погибли, провалившись в септик
Заседание Совета безопасности ООН
В Госдуме оценили отказ ряда стран участвовать во встрече СБ ООН по Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков рассказал об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Лента новостейМолния