Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом сатирика Трушкина

Художник отметил, что тот не сразу обратился ко врачу.

"А когда все-таки участковый и я настояли, чтобы он вызвал скорую, в больнице даже не сразу у него обнаружили коронавирус", — объяснил Сафронов.

Супруга юмориста также заболела и находится "в тяжелом состоянии", но она не хочет ложиться в больницу, считая, что так она больше может помочь супругу.

В комментарии изданию " Собеседник " Сафронов отметил, что у сатирика очень большой объем поражения легких.

"И их наполняемость кислородом составляет всего 80 процентов", — рассказал художник, подчеркнув, что Трушкин дышит самостоятельно, но иногда использует кислородную маску. Кроме того, у юмориста повышенное давление.

Сафронов надеется, что Трушкин скоро пойдет на поправку. Он также напомнил, что сатирик несколько лет назад лежал в Боткинской больнице, где его "с трудом вернули к жизни, лечили дорогими швейцарскими препаратами".

О госпитализации сатирика, писателя и сценариста Анатолия Трушкина стало известно в первой половине мая. Он является участником юмористических программ на телевидении, а в 1992 и 2010 годах был удостоен премий "Золотой теленок" и " Литературной газеты ".