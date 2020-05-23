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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T15:05
https://ria.ru/20200523/1571882870.html
Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом сатирика Трушкина
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571241640_0:0:1851:1041_1036x0_80_0_0_cde2d98bcf6124875e7e6e20d77a198b.jpg
РИА Новости

Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом сатирика Трушкина

13:28 23.05.2020 (обновлено: 15:05 23.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПисатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Художник Никас Сафронов в беседе с Пятым каналом рассказал, что заразившийся коронавирусом сатирик Анатолий Трушкин находится в тяжелом состоянии.
Художник отметил, что тот не сразу обратился ко врачу.
"А когда все-таки участковый и я настояли, чтобы он вызвал скорую, в больнице даже не сразу у него обнаружили коронавирус", — объяснил Сафронов.
Супруга юмориста также заболела и находится "в тяжелом состоянии", но она не хочет ложиться в больницу, считая, что так она больше может помочь супругу.
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В комментарии изданию "Собеседник" Сафронов отметил, что у сатирика очень большой объем поражения легких.
"И их наполняемость кислородом составляет всего 80 процентов", — рассказал художник, подчеркнув, что Трушкин дышит самостоятельно, но иногда использует кислородную маску. Кроме того, у юмориста повышенное давление.
Сафронов надеется, что Трушкин скоро пойдет на поправку. Он также напомнил, что сатирик несколько лет назад лежал в Боткинской больнице, где его "с трудом вернули к жизни, лечили дорогими швейцарскими препаратами".
О госпитализации сатирика, писателя и сценариста Анатолия Трушкина стало известно в первой половине мая. Он является участником юмористических программ на телевидении, а в 1992 и 2010 годах был удостоен премий "Золотой теленок" и "Литературной газеты".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладислав ТрушкинШоу-бизнесЛитературная газетаСобеседникНикас Сафронов
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