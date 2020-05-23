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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T13:13
https://ria.ru/20200523/1571882633.html
В Иране выявили 1869 новых случаев COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/156395/38/1563953811_0:123:1024:699_1036x0_80_0_0_26492872416fcf0530995564cf331831.jpg
РИА Новости

В Иране выявили 1869 новых случаев COVID-19

13:13 23.05.2020
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© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране
© Фото : Iranian Red Crescent Society
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 23 мая – РИА Новости. Иран зафиксировал спад заболеваемости новым типом коронавируса, впервые за пять последних дней выявлены менее 2 тысяч новых случаев заражения.
"За прошедшие сутки выявлено 1869 новых случаев заражения коронавирусом, всего (с 19 февраля) – 133 521. Полностью выздоровели 104 072 человека", - сказал официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN.
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По его словам, за сутки также скончались 59 человек с коронавирусом, а общее число жертв достигло 7359.
С начала этой недели в Иране стабильно фиксировалось более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом, в то время как в начале мая число заразившихся было на минимальном после прохождения в марте-апреле пика заболеваемости уровне.
Второго мая зафиксировали 802 новых случая инфицирования, после чего показатель заболеваемости снова скачкообразно пошел вверх. Рекорд же был установлен 30 марта – 3186 случаев за сутки.
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Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки ранее выразил обеспокоенность вероятностью повторения пиковых показателей заболеваемости после праздника разговенья Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), рекомендовав населению отказаться от поездок.
Заболеваемость начала расти по мере ослабления властями Ирана прежних принятых мер, ограничивавших возможности массового скопления людей. Так, в Иране открыли мечети в "белых" районах страны - менее опасных с точки зрения распространения коронавируса. При отправлении религиозного культа предусмотрен принцип физического дистанцирования.
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