В Иране выявили 1869 новых случаев COVID-19

ТЕГЕРАН, 23 мая – РИА Новости. Иран зафиксировал спад заболеваемости новым типом коронавируса, впервые за пять последних дней выявлены менее 2 тысяч новых случаев заражения.

"За прошедшие сутки выявлено 1869 новых случаев заражения коронавирусом, всего (с 19 февраля) – 133 521. Полностью выздоровели 104 072 человека", - сказал официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

По его словам, за сутки также скончались 59 человек с коронавирусом, а общее число жертв достигло 7359.

С начала этой недели в Иране стабильно фиксировалось более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом, в то время как в начале мая число заразившихся было на минимальном после прохождения в марте-апреле пика заболеваемости уровне.

Второго мая зафиксировали 802 новых случая инфицирования, после чего показатель заболеваемости снова скачкообразно пошел вверх. Рекорд же был установлен 30 марта – 3186 случаев за сутки.

Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки ранее выразил обеспокоенность вероятностью повторения пиковых показателей заболеваемости после праздника разговенья Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), рекомендовав населению отказаться от поездок.

Заболеваемость начала расти по мере ослабления властями Ирана прежних принятых мер, ограничивавших возможности массового скопления людей. Так, в Иране открыли мечети в "белых" районах страны - менее опасных с точки зрения распространения коронавируса. При отправлении религиозного культа предусмотрен принцип физического дистанцирования.