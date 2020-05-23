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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T13:05
https://ria.ru/20200523/1571882491.html
В Бельгии заявили об улучшении ситуации с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570513025_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_68406ce638ccc34bd8f6630727a11805.jpg
РИА Новости

В Бельгии заявили об улучшении ситуации с коронавирусом

13:05 23.05.2020
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© REUTERS / Yves HermanМашина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
© REUTERS / Yves Herman
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, находящихся в отделениях интенсивной терапии, сокращается в Бельгии на 5% в день, сообщили в субботу в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.
В настоящее время в реанимации находятся 259 пациентов, что на девять человек меньше, чем накануне.
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Медики также сообщили, что за минувшие сутки в стране, завершающей третью неделю поэтапной отмены мер изоляции, зафиксированы 299 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала вспышки в Бельгии заболели 56 810 человек из числа протестированных.
В больницы поступили 34 заболевших, 32 выздоровевших выписались. За прошедший день зарегистрированы 25 смертей, всего с середины марта скончались 9 237 человек с диагнозом или подозрением на COVID-19.
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С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжело больных пациентов и смертей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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