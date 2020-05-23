В Бельгии заявили об улучшении ситуации с коронавирусом

БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, находящихся в отделениях интенсивной терапии, сокращается в Число пациентов с коронавирусом, находящихся в отделениях интенсивной терапии, сокращается в Бельгии на 5% в день, сообщили в субботу в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.

В настоящее время в реанимации находятся 259 пациентов, что на девять человек меньше, чем накануне.

Медики также сообщили, что за минувшие сутки в стране, завершающей третью неделю поэтапной отмены мер изоляции, зафиксированы 299 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала вспышки в Бельгии заболели 56 810 человек из числа протестированных.

В больницы поступили 34 заболевших, 32 выздоровевших выписались. За прошедший день зарегистрированы 25 смертей, всего с середины марта скончались 9 237 человек с диагнозом или подозрением на COVID-19.

С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжело больных пациентов и смертей.