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2020-05-23T13:01
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В Египте силы безопасности уничтожили более 20 боевиков
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РИА Новости

В Египте силы безопасности уничтожили более 20 боевиков

13:01 23.05.2020
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© AP Photo / Hassan AmmarЕгипетские военные
Египетские военные
© AP Photo / Hassan Ammar
Египетские военные. Архивное фото
ДОХА, 23 мая - РИА Новости. Силы безопасности Египта уничтожили 21 боевика на Синайском полуострове, планировавших совершить теракт во время праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) после завершения месяца мусульманского поста Рамадана, сообщил в субботу телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на МВД Египта.
"Сотрудники сил национальной безопасности получили информацию, что группа террористов стала использовать одну из ферм на севере Синайского полуострова для тренировок и планирования враждебных акций. Они намеревались совершить теракты во время Ид аль-Фитр", - привел телеканал сообщение силовиков.
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По информации МВД, во время операции по нейтрализации террористов завязалась перестрелка, во время которой на ферме были убиты 14 человек, еще семеро были уничтожены в доме неподалеку. На месте обнаружили 13 автоматов, три взрывных устройства, пояс смертника и рации, еще один схрон оружия был найден в доме.
В результате операции ранения получили два офицера сил безопасности.
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