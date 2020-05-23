Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T12:55
https://ria.ru/20200523/1571882131.html
В Красноярском крае умерли еще три пациента с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569976322_0:519:2716:2047_1036x0_80_0_0_8b741a3e082eacf7e165a7f0a9f3f3d7.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае умерли еще три пациента с COVID-19

12:55 23.05.2020
901
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПалата для лечения больных с коронавирусной инфекцией
Палата для лечения больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Палата для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 23 мая - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом скончались в Красноярском крае, общее число летальных случаев в регионе возросло до 28, сообщили журналистам в краевом минздраве.
"За сутки умерли двое мужчин и женщина. Погибшие возрастные из Красноярска, всего умерших 28. На аппаратах ИВЛ 15 человек. Выздоровело 697 (+38)", - сказали в минздраве.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
По данным регионального главка Роспотребнадзора, на 14.00 (10.00 мск) 23 мая в Красноярском крае зарегистрировано всего 3119 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 45 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрировано 148 случаев заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000301
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКрасноярский крайКрасноярск
Рекомендуем
Тест на коронавирус
В Красноярском крае умерли три пациента с коронавирусом
Контейнер для биоматериала
В Красноярском крае выявили коронавирус у 1191 сотрудника "Полюса"
Медик в машине скорой помощи
В Ингушетии число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 40
Водитель машины скорой помощи
В Свердловской области умерли два пациента с COVID-19
Палата для больных коронавирусной инфекцией
В Красноярске умер один из заболевших COVID-19 сотрудников "Полюса"
Медицинский работник у карантинного центра в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся более 200 пациентов
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии выявили 941 новый случай COVID-19
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В Костромской области умерли два пациента с коронавирусом
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
В Бельгии заявили об улучшении ситуации с коронавирусом
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
Египетские военные
В Египте силы безопасности уничтожили более 20 боевиков
Президент России Владимир Путин
Путин поручил повысить платежную дисциплину по оплате энергоресурсов
Дезинфекция дорог и тротуаров в Москве
В Москве пройдет девятая масштабная дезинфекция общественных пространств
Автомобиль Следственного комитета России
В Красноярском крае мать с ребенком погибли, провалившись в септик
Медик выходит из машины скорой помощи
В Самарской области рассказали об умершей пациентке с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков рассказал об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Лента новостейМолния