В Красноярском крае умерли еще три пациента с COVID-19

По данным регионального главка Роспотребнадзора, на 14.00 (10.00 мск) 23 мая в Красноярском крае зарегистрировано всего 3119 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 45 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрировано 148 случаев заболевания.