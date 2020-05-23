В Красноярском крае умерли еще три пациента с COVID-19

КРАСНОЯРСК, 23 мая - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом скончались в Красноярском крае, общее число летальных случаев в регионе возросло до 28, сообщили журналистам в краевом минздраве.
"За сутки умерли двое мужчин и женщина. Погибшие возрастные из Красноярска, всего умерших 28. На аппаратах ИВЛ 15 человек. Выздоровело 697 (+38)", - сказали в минздраве.
По данным регионального главка Роспотребнадзора, на 14.00 (10.00 мск) 23 мая в Красноярском крае зарегистрировано всего 3119 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 45 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрировано 148 случаев заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.