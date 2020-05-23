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2020-05-23T12:53
https://ria.ru/20200523/1571882012.html
В Москве пройдет девятая масштабная дезинфекция общественных пространств
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РИА Новости

В Москве пройдет девятая масштабная дезинфекция общественных пространств

12:53 23.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДезинфекция дорог и тротуаров в Москве
Дезинфекция дорог и тротуаров в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Дезинфекция дорог и тротуаров в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств состоится в Москве в субботу, 23 мая, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С учетом эпидемиологической ситуации принято решение о проведении еженедельных дезинфекций города, в рамках которых специальными дезинфицирующими препаратами обрабатываются все дороги, общественные пространства, дворы, тротуары, парковки", - отметил Бирюков.
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По его словам, главная цель дезинфекций - профилактика распространения коронавирусной инфекции. "Эксперты сходятся во мнении, что дезинфекция помогает предотвратить распространение вируса. Предстоящее мероприятие будет уже девятым по счету с конца марта, будем проводить их и впредь, столько, сколько потребуется, все силы и ресурсы для этого у города имеются", - сказал Бирюков.
Заместитель мэра сообщил, что в масштабной дезинфекции в субботу примут участие около 70 тысяч специалистов комплекса городского хозяйства. "Им предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей, в недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады", - сообщил Бирюков.
В общей сложности, по его словам, будут задействованы более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и более 10 тысяч различных распылителей.
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"В рамках мероприятия будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов", - рассказал заместитель мэра.
По словам Бирюкова, особое внимание будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, площадок перед входом в метро и зданий входных групп станций, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов.
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Кроме того, тщательно продезинфицируют общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.
Глава комплекса городского хозяйства также подчеркнул, что все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.
"При проведении мероприятия применяются дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных", - заключил Бирюков.
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