В Москве пройдет девятая масштабная дезинфекция общественных пространств

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств состоится в Очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств состоится в Москве в субботу, 23 мая, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"С учетом эпидемиологической ситуации принято решение о проведении еженедельных дезинфекций города, в рамках которых специальными дезинфицирующими препаратами обрабатываются все дороги, общественные пространства, дворы, тротуары, парковки", - отметил Бирюков.

По его словам, главная цель дезинфекций - профилактика распространения коронавирусной инфекции. "Эксперты сходятся во мнении, что дезинфекция помогает предотвратить распространение вируса. Предстоящее мероприятие будет уже девятым по счету с конца марта, будем проводить их и впредь, столько, сколько потребуется, все силы и ресурсы для этого у города имеются", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра сообщил, что в масштабной дезинфекции в субботу примут участие около 70 тысяч специалистов комплекса городского хозяйства. "Им предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей, в недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады", - сообщил Бирюков.

В общей сложности, по его словам, будут задействованы более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и более 10 тысяч различных распылителей.

"В рамках мероприятия будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов", - рассказал заместитель мэра.

По словам Бирюкова, особое внимание будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, площадок перед входом в метро и зданий входных групп станций, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов.

Кроме того, тщательно продезинфицируют общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

Глава комплекса городского хозяйства также подчеркнул, что все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.