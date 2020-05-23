Путин поручил повысить платежную дисциплину по оплате энергоресурсов

"Принять меры по повышению платежной дисциплины в части, касающейся оплаты в полном объеме потребленной электрической энергии, тепловой энергии и газа потребителями, финансируемыми за счет средств федерального бюджета", - говорится в документе.

ТПП предложила не поднимать цены на коммунальные ресурсы до 2021 года

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Также президент поручил полномочным представителям в федеральных округах принять меры по повышению платежной дисциплины организаций, которые финансируются за счет средств бюджетов регионов и муниципальных бюджетов. Доклад должен быть представлен до 31 декабря 2020 года.