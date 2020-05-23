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2020-05-23T12:48
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Путин поручил повысить платежную дисциплину по оплате энергоресурсов
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РИА Новости

Путин поручил повысить платежную дисциплину по оплате энергоресурсов

12:48 23.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по повышению платёжной дисциплины в части оплаты энергоресурсов бюджетными организациями, следует из списка поручений по итогам совещания по вопросам развития энергетики.
"Принять меры по повышению платежной дисциплины в части, касающейся оплаты в полном объеме потребленной электрической энергии, тепловой энергии и газа потребителями, финансируемыми за счет средств федерального бюджета", - говорится в документе.
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Ответственным по поручению назначен первый заместитель премьер-министра Андрей Белоусов, доклад должен быть представлен до 10 августа.
Также президент поручил полномочным представителям в федеральных округах принять меры по повышению платежной дисциплины организаций, которые финансируются за счет средств бюджетов регионов и муниципальных бюджетов. Доклад должен быть представлен до 31 декабря 2020 года.
Ранее, в мае, Белоусов поручил Минэнерго и ведомствам не допустить роста задолженности бюджетных организаций перед генерирующими компаниями, "Россетями" и газовиками и довести собираемость платежей до 100%.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак в конце апреля отмечал ухудшение платежной дисциплины потребителей энергоресурсов, включая бюджетников.
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