США и Ранее российское постпредство при ООН сообщило, что представители Украины, Великобритании Эстонии отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.

"Ничего удивительно в том, что Украина проигнорировала уникальное заседание по формуле Арриа, нет. Украине не нужна правда о жизни крымчан, им нужна финансовая и политическая выгода. Лицемерие и конъюнктурщина украинской власти в очередной раз показали себя во всей красе", - сказала РИА Новости Гридчина.

По ее словам, президенту Украины срочно надо набрать дипломатов со всей страны и полностью обновить свой дипломатический корпус.

"Ему необходимы профессионалы, которые будут отстаивать интересы Украины, а не память своих дедушек немецких полицаев", - подчеркнула Гридчина.