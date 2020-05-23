В Крыму назвали отказ Украины от участия во встрече СБ ООН лицемерием

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лицемерием отказ представителей Украины и ряда западных стран принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном крымскому вопросу.
Ранее российское постпредство при ООН сообщило, что представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
"Ничего удивительно в том, что Украина проигнорировала уникальное заседание по формуле Арриа, нет. Украине не нужна правда о жизни крымчан, им нужна финансовая и политическая выгода. Лицемерие и конъюнктурщина украинской власти в очередной раз показали себя во всей красе", - сказала РИА Новости Гридчина.
По ее словам, президенту Украины срочно надо набрать дипломатов со всей страны и полностью обновить свой дипломатический корпус.
"Ему необходимы профессионалы, которые будут отстаивать интересы Украины, а не память своих дедушек немецких полицаев", - подчеркнула Гридчина.
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В четверг в ООН состоялось заседание, на котором по видеосвязи выступили жители Крыма. Мероприятие прошло в продолжение заседания, состоявшегося 6 марта. Тогда организаторы, которыми выступил ряд западных стран, отказались предоставить слово представителям полуострова. Заседания по "формуле Арриа" не относятся напрямую к мероприятиям Совета Безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.