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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T12:55
https://ria.ru/20200523/1571881630.html
В Белоруссии выявили 941 новый случай COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498457_0:0:3167:1782_1036x0_80_0_0_03919a24cf281f6fd443c35a39c6ab36.jpg
РИА Новости

В Белоруссии выявили 941 новый случай COVID-19

12:55 23.05.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске. Архивное фото
МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 941, до 35 244, скончались еще четыре пациента, всего умерших 194, сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики.
В Белоруссии на пятницу число случаев инфицирования COVID-19 составляло 34 303, в том числе минздрав сообщал о 190 умерших. Ранее максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике достигал 973 человека.
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"Зарегистрированы 35 244 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 434 618 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 194 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 13 528 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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