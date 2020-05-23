В Белоруссии выявили 941 новый случай COVID-19

МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 941, до 35 244, скончались еще четыре пациента, всего умерших 194, сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики.
В Белоруссии на пятницу число случаев инфицирования COVID-19 составляло 34 303, в том числе минздрав сообщал о 190 умерших. Ранее максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике достигал 973 человека.
"Зарегистрированы 35 244 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 434 618 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 194 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 13 528 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф