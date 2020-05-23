В Белоруссии выявили 941 новый случай COVID-19

"Зарегистрированы 35 244 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 434 618 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 194 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.