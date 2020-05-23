Аксенов назвал причину отказа Киева от участия во встрече СБ ООН по Крыму

"Это очень важный и знаковый момент: в ООН выступили люди, которые по праву представляют народы Крыма, а не профессиональные вруны и провокаторы. Кто хотел услышать правду, тот ее услышал. Считаю, что это успех. Благодарю МИД России, который очень много делает для защиты прав крымчан и развенчивания мифов антикрымской пропаганды", - подчеркнул Аксенов.