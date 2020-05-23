Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-23T14:07
https://ria.ru/20200523/1571881585.html
Аксенов назвал причину отказа Киева от участия во встрече СБ ООН по Крыму
https://cdn22.img.ria.ru/images/156345/55/1563455595_0:194:2949:1853_1036x0_80_0_0_f08b5a272f788fe94fb16cd26584aea6.jpg
РИА Новости

Аксенов назвал причину отказа Киева от участия во встрече СБ ООН по Крыму

12:35 23.05.2020 (обновлено: 14:07 23.05.2020)
3986
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Представители Украины и ряда западных стран отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму, так как "правда глаза колет", считает глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее российское постпредство при ООН сообщило, что представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
Заседание Совета безопасности ООН
Вчера, 10:18
Украина отказалась от участия во встрече Совбеза ООН по Крыму
"Это как раз тот случай, когда правда глаза колет", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, крымчане, которые выступали в ООН в онлайн-режиме, рассказали о реальной ситуации на полуострове.
"Это очень важный и знаковый момент: в ООН выступили люди, которые по праву представляют народы Крыма, а не профессиональные вруны и провокаторы. Кто хотел услышать правду, тот ее услышал. Считаю, что это успех. Благодарю МИД России, который очень много делает для защиты прав крымчан и развенчивания мифов антикрымской пропаганды", - подчеркнул Аксенов.
Заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя
22 мая, 03:19
Небензя напомнил о вине Украины в потере Крыма
В четверг в ООН состоялось заседание, на котором по видеосвязи выступили жители Крыма. Мероприятие прошло в продолжение заседания, состоявшегося 6 марта. Тогда организаторы, которыми выступил ряд западных стран, отказались предоставить слово представителям полуострова. Заседания по формуле Арриа не относятся напрямую к мероприятиям Совета Безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.
7220021
Обсудить 2
Сергей Аксенов (политик)Совет Безопасности ООНВеликобританияЭстонияРеспублика КрымООНСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ой, надоели уже эти клоуны из КрымаЛДНРов присосавшиеся к российскому бюджету. Никак не поймут, что их фантазии никому не интересны.
23 мая, 12:42
ВКВладислам Кабаев
1000112
Рекомендуем
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
В Крыму назвали отказ Украины от участия во встрече СБ ООН лицемерием
Вид Севастополя из космоса
На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
Заседание Совета Безопасности ООН
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
Заседание Совета безопасности ООН
В Госдуме оценили отказ ряда стран участвовать во встрече СБ ООН по Крыму
Ньюсрум телеканала Россия 1 в здании ВГТРК
"Вести в субботу" не выйдут в эфир из-за заражения сотрудника COVID-19
Ты больной: американская телеведущая обратилась к Трампу в прямом эфире
"Ты больной": американская телеведущая обратилась к Трампу в прямом эфире
Хана Кимура
Умерла 22-летняя звезда Netflix
Здание офиса киевского депутата Медведчука, облитое краской
Офис Медведчука раскрыл детали акции радикалов в Киеве
Женщины с колясками в Грачевском парке
Госдума удвоила пособия на детей
Президент США Барак Обама на пресс-конференции в Белом доме
"Мошенничество и фарс". Как "сговор с Кремлем" обернулся против Обамы
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин пожаловался на "чудовищное" положение артистов
Многоцелевой транспортёр лёгкий бронированный (МТ-ЛБ) ополчения ДНР
Киев потребовал отменить приказы о повышении боевой готовности в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков рассказал об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Лента новостейМолния