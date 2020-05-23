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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T12:34
https://ria.ru/20200523/1571881532.html
В Свердловской области умерли два пациента с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570541251_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_dd50a52aa80b346938c7ff5e2616e415.jpg
РИА Новости

В Свердловской области умерли два пациента с COVID-19

12:34 23.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин
Водитель машины скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Свердловской области за сутки, общее число умерших пациентов с коронавирусом возросло до 14 человек, сообщает в субботу оперативный штаб Свердловской области по профилактике коронавируса.
"Зарегистрировано еще две смерти больных COVID-19", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось о 12 летальных случаях. Таким образом, количество скончавшихся пациентов с коронавирусом возросло до 14 человек.
За сутки в регионе зарегистрирован 171 новый случай COVID-19, уточняет штаб.
Лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" наличие вируса подтверждено у жителей Екатеринбурга, Арамильского городского округа, Артемовского, Асбеста, Ачитского городского округа, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Заречного, Ивдельского городского округа, Каменска-Уральского, Камышлова, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серег, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского и Талицкого городских округов. Также в статистике - один случай заболевания постояльца одного из обсерваторов.
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Всего на территории региона зарегистрировано 3614 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Врачи оценивают состояние 10 госпитализированных как тяжелое, 103 - как средней степени тяжести. Остальные больные находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписано еще 144 человека, всего свердловские больницы покинули 1207 пациентов, отмечает штаб.
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