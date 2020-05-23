В Свердловской области умерли два пациента с COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Еще два пациента с коронавирусом скончались в Свердловской области за сутки, общее число умерших пациентов с коронавирусом возросло до 14 человек, сообщает в субботу оперативный штаб Свердловской области по профилактике коронавируса.

"Зарегистрировано еще две смерти больных COVID-19", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 12 летальных случаях. Таким образом, количество скончавшихся пациентов с коронавирусом возросло до 14 человек.

За сутки в регионе зарегистрирован 171 новый случай COVID-19, уточняет штаб.

Лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" наличие вируса подтверждено у жителей Екатеринбурга , Арамильского городского округа, Артемовского , Асбеста, Ачитского городского округа, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска , Заречного, Ивдельского городского округа, Каменска-Уральского, Камышлова, Кировграда, Краснотурьинска , Красноуральска, Красноуфимского района, Кушвы , Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серег, Новоуральска , Первоуральска, Полевского, Ревды , Режа, Серова , Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского и Талицкого городских округов. Также в статистике - один случай заболевания постояльца одного из обсерваторов.

Всего на территории региона зарегистрировано 3614 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Врачи оценивают состояние 10 госпитализированных как тяжелое, 103 - как средней степени тяжести. Остальные больные находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки выписано еще 144 человека, всего свердловские больницы покинули 1207 пациентов, отмечает штаб.