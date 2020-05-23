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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-23T14:05
https://ria.ru/20200523/1571881464.html
Назван критерий признания нефтесервисных предприятий системообразующими
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825715_0:0:3179:1789_1036x0_80_0_0_6e76aa51fd3f740345999bce4522c069.jpg
РИА Новости

Назван критерий признания нефтесервисных предприятий системообразующими

12:33 23.05.2020 (обновлено: 14:05 23.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные станки-качалки компании "Татнефть"
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяные станки-качалки компании "Татнефть". Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил включить при необходимости в перечень системообразующих организаций нефтесервисные предприятия с выручкой более одного миллиарда рублей в год, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству РФ проработать вопросы и при необходимости принять решения, касающиеся включения в перечень системообразующих организаций нефтесервисных предприятий с выручкой более одного миллиарда рублей в год", - говорится в сообщении.
Нефтесервис может сильно пострадать от текущего сокращения добычи нефти в России, что позднее рискует сказаться на возможности компаний восстановить производство по мере прохождения кризиса на рынке.
Так, глава Минэнерго Александр Новак на совещании по вопросам развития энергетики у президента России в конце апреля говорил, что падение заказов в нефтесервисной отрасли РФ может составить до 30-40% из-за сокращения добычи нефти, важно сохранить этот сегмент отрасли для быстрого восстановления добычи.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 11:18
Путин поручил не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
В настоящий момент в перечень системообразующих компаний нефтесервисной отрасли и нефтегазового машиностроения включены ряд предприятий с выручкой не менее 2 миллиардов рублей в год.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияВладимир ПутинНефтьЭкономика
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