Назван критерий признания нефтесервисных предприятий системообразующими

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил включить при необходимости в перечень системообразующих организаций нефтесервисные предприятия с выручкой более одного миллиарда рублей в год, соответствующее Президент России Владимир Путин поручил включить при необходимости в перечень системообразующих организаций нефтесервисные предприятия с выручкой более одного миллиарда рублей в год, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству РФ проработать вопросы и при необходимости принять решения, касающиеся включения в перечень системообразующих организаций нефтесервисных предприятий с выручкой более одного миллиарда рублей в год", - говорится в сообщении.

Нефтесервис может сильно пострадать от текущего сокращения добычи нефти в России, что позднее рискует сказаться на возможности компаний восстановить производство по мере прохождения кризиса на рынке.

Так, глава Минэнерго Александр Новак на совещании по вопросам развития энергетики у президента России в конце апреля говорил, что падение заказов в нефтесервисной отрасли РФ может составить до 30-40% из-за сокращения добычи нефти, важно сохранить этот сегмент отрасли для быстрого восстановления добычи.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.