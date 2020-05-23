В больнице в Коммунарке лечатся более 200 пациентов

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Более 200 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них у 135 подтверждена новая коронавирусная инфекция, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал в субботу на своей странице в Facebook, на лечении находятся 205 пациентов. У 202 внебольничная пневмония, при этом у 135 подтвержден коронавирус. За сутки в больницу поступили 12 человек.
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