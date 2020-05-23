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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T12:30
https://ria.ru/20200523/1571881405.html
В больнице в Коммунарке лечатся более 200 пациентов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570812581_0:67:2936:1719_1036x0_80_0_0_89e1ed59a8a656c7bf76a8881a691f6a.jpg
РИА Новости

В больнице в Коммунарке лечатся более 200 пациентов

12:30 23.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник у карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник у карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Более 200 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них у 135 подтверждена новая коронавирусная инфекция, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал в субботу на своей странице в Facebook, на лечении находятся 205 пациентов. У 202 внебольничная пневмония, при этом у 135 подтвержден коронавирус. За сутки в больницу поступили 12 человек.
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Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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