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Культура
2020-05-23T13:27
https://ria.ru/20200523/1571881390.html
Егор Крид и Loc-Dog вместо баттла представили совместный трек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571880849_0:672:2048:1824_1036x0_80_0_0_cc7f2cfc54e602aa12504d2b2bc49243.jpg
РИА Новости

Егор Крид и Loc-Dog вместо баттла представили совместный трек

13:27 23.05.2020
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© Фото предоставлено пресс-службой исполнителя Егор Крид и Loc-Dog
Егор Крид и Loc-Dog
© Фото предоставлено пресс-службой исполнителя
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские рэперы Егор Крид и Loc-Dog (Александр Жвакин) представили в Сети новый совместный трек "Карие глаза". Тем самым они объявили, что выходят из 17-го Независимого рэп-баттла, организованного сайтом hip-hop.ru, сообщили РИА Новости в пресс-службе исполнителей.
"Это неожиданный дуэт с интересной историей: Егора Крида и Loc-Dog поставили в пару на баттле. Но вместо того, чтобы писать дисс-трек друг на друга, артисты объединились, чтобы порадовать поклонников совместной работой", — говорится в релизе.
В песне музыканты поют о любви: рассказывают о девушке с карими глазами, с которой познакомились на одной из тусовок, и теперь не могут забыть.
Loc-Dog, победитель 13-го Независимого баттла, и Егор Крид были самыми обсуждаемыми участниками и фаворитами этого года. Однако в последний момент они не сдали треки для того чтобы попасть в седьмой раунд (вчера прием заявок был закончен).
"Досдач не будет, а так как они стоят в паре, седьмой раунд обретает спасательный круг: лучший из проигравших в этом этапе пройдёт в восьмой", — объявили организаторы на странице ВКонтакте.
Многие пользователи разочаровались, что исполнители вышли из баттла, но песню приняли положительно.
"Очень печально, что Лочи не сдал трек на раунд, так хотел, чтобы он победил", —прокомментировал Виктор Королев.
"Поддерживаю, да и трек нормальный вышел", — присоединился к обсуждению Максим Данилов.
"Я ждал контент от одного из любимых исполнителей — я его получил", — заявил Паша Иванов.
Певец Егор Крид на XXI Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон
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