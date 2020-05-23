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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T12:22
https://ria.ru/20200523/1571881040.html
Хуснуллин рассказал, что похудел благодаря коронавирусу
https://cdn25.img.ria.ru/images/156370/98/1563709836_0:0:2688:1512_1036x0_80_0_0_07ca47dca8eae47bc60ae5d88b898abb.jpg
РИА Новости

Хуснуллин рассказал, что похудел благодаря коронавирусу

12:22 23.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что занимается гимнастикой и йогой каждый день и благодаря коронавирусу даже похудел.
"Здоровье у меня отличное, жаловаться не на что", - ответил Хуснуллин на вопрос о своем здоровье во время прямого эфира в Instagram.
"Каждый день занимаюсь спортом, делаю либо гимнастику, либо йогу. Стараюсь держать себя в форме. Кстати, благодаря коронавирусу еще и похудел. Стараюсь держать вес поменьше. Потому что когда ты меньше весишь, быстрее бежишь", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМарат ХуснуллинМосква
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