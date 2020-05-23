Хуснуллин рассказал, что похудел благодаря коронавирусу

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что занимается гимнастикой и йогой каждый день и благодаря коронавирусу даже похудел.
"Здоровье у меня отличное, жаловаться не на что", - ответил Хуснуллин на вопрос о своем здоровье во время прямого эфира в Instagram.
"Каждый день занимаюсь спортом, делаю либо гимнастику, либо йогу. Стараюсь держать себя в форме. Кстати, благодаря коронавирусу еще и похудел. Стараюсь держать вес поменьше. Потому что когда ты меньше весишь, быстрее бежишь", - добавил он.
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