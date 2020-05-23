Хуснуллин рассказал, что похудел благодаря коронавирусу

"Каждый день занимаюсь спортом, делаю либо гимнастику, либо йогу. Стараюсь держать себя в форме. Кстати, благодаря коронавирусу еще и похудел. Стараюсь держать вес поменьше. Потому что когда ты меньше весишь, быстрее бежишь", - добавил он.