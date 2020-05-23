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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T12:18
https://ria.ru/20200523/1571880942.html
В Кировской области умер восьмой пациент с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570018917_0:12:2173:1234_1036x0_80_0_0_1f5533ca648315b949665beec7d029bf.jpg
РИА Новости

В Кировской области умер восьмой пациент с COVID-19

12:18 23.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Пожилая женщина, болевшая коронавирусом, умерла в Кировской области, у нее были хронические заболевания, сообщает оперштаб региона.
Ранее сообщалось о гибели в Кировской области 7 пациентов с коронавирусом.
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"Утром в субботу в инфекционном госпитале скончалась 81-летняя жительница Вятских Полян. Течение болезни у женщины было осложнено наличием сопутствующих хронических заболеваний", - говорится в сообщении регионального оперштаба.
По состоянию на утро 23 мая в Кировской области зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений в Кировской области составляет 1263 случая. "В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 11 человек, семь пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Выздоровели от коронавируса 762 человека", - отмечается в сообщении.
По данным правительства Кировской области, около 300 случаев заболевания коронавирусом приходится на Вятскополянский, Малмыжский и Уржумский районы, где нет послаблений режима самоизоляции, жители обязаны строго соблюдать противоэпидемиологические мероприятия, использовать средства индивидуальной защиты.
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"Все тяжелые пациенты, находящиеся сейчас в инфекционных госпиталях на аппаратах ИВЛ – жители Вятскополянского района. Это связано, прежде всего, с возвращением в Кировскую область работающих вахтовым методом. Сейчас под наблюдением на домашнем карантине находится 396 человек, из них 225 вахтовиков", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что в районе были зафиксированы случаи несоблюдения изоляции гражданами и отказов от сдачи тестов. Все случаи переданы в ОМВД "Вятскополянский" и Роспотребнадзор.
Малмыжском районе рост заболевших вызван вспышкой на одном из предприятий ПАО "Газпром". Выписано постановление Роспотребнадзора, все работники предприятия и контактные с ними пройдут карантинные мероприятия. Предприятие должно срочно перейти на вахтовый метод работы. В понедельник ситуация будет детально рассмотрена на заседании оперативного штаба при правительстве Кировской области", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Малмыжский районКировская областьОбщество
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