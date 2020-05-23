В Кировской области умер восьмой пациент с COVID-19

"Все тяжелые пациенты, находящиеся сейчас в инфекционных госпиталях на аппаратах ИВЛ – жители Вятскополянского района. Это связано, прежде всего, с возвращением в Кировскую область работающих вахтовым методом. Сейчас под наблюдением на домашнем карантине находится 396 человек, из них 225 вахтовиков", - подчеркивается в сообщении.