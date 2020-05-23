Путин поручил актуализировать схему размещения объектов электроэнергетики

"Обеспечить... актуализацию схемы размещения объектов электроэнергетики, включая атомные электростанции, на территории Российской Федерации на период до 2035 года, обратив особое внимание на актуализацию показателей планируемых объемов выработки электрической энергии по типам генерации", - говорится в поручении.