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2020-05-23T12:14
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Путин поручил актуализировать схему размещения объектов электроэнергетики
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РИА Новости

Путин поручил актуализировать схему размещения объектов электроэнергетики

12:14 23.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству актуализировать схему размещения объектов электроэнергетики на территории России до 2035 года, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Обеспечить... актуализацию схемы размещения объектов электроэнергетики, включая атомные электростанции, на территории Российской Федерации на период до 2035 года, обратив особое внимание на актуализацию показателей планируемых объемов выработки электрической энергии по типам генерации", - говорится в поручении.
Срок исполнения поручения – 15 июня, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Михаил МишустинВладимир ПутинЭкономика
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