Путин поручил субсидировать ставки по кредитам энергетиков

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить субсидирование процентных ставок по кредитам компаний тепло- и электроэнергетики на обеспечение оборотных средств, следует из списка поручений по итогам совещания по вопросам развития энергетики.
"Субсидирование процентных ставок по кредитам на обеспечение оборотных средств для субъектов тепло- и электроэнергетики", - следует из документа.
Также кабмину поручено обеспечить для компаний электроэнергетики и теплоснабжающих организаций мораторий в 2020-2021 годах "на принятие регуляторных решений, ухудшающих действующие на 1 января 2020 года условия ведения ими предпринимательской деятельности".
В апреле крупные генерирующие компании предлагали разработать механизм господдержки гарантирующих поставщиков, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в том числе за счет льготных кредитов, с тем чтобы компенсировать их кассовые разрывы и выпадающие доходы, которые образуются из-за задержки оплаты электроэнергии, тепла и других коммунальных ресурсов.