Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-23T12:12
https://ria.ru/20200523/1571880703.html
Путин поручил субсидировать ставки по кредитам энергетиков
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571788073_696:946:2368:1886_1036x0_80_0_0_3330aff983ccabbfcedd54a98628612a.jpg
РИА Новости

Путин поручил субсидировать ставки по кредитам энергетиков

12:12 23.05.2020
126
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить субсидирование процентных ставок по кредитам компаний тепло- и электроэнергетики на обеспечение оборотных средств, следует из списка поручений по итогам совещания по вопросам развития энергетики.
"Субсидирование процентных ставок по кредитам на обеспечение оборотных средств для субъектов тепло- и электроэнергетики", - следует из документа.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 11:26
Путин поручил проработать уплату акциза на топливо при реализации на АЗС
Также кабмину поручено обеспечить для компаний электроэнергетики и теплоснабжающих организаций мораторий в 2020-2021 годах "на принятие регуляторных решений, ухудшающих действующие на 1 января 2020 года условия ведения ими предпринимательской деятельности".
В апреле крупные генерирующие компании предлагали разработать механизм господдержки гарантирующих поставщиков, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в том числе за счет льготных кредитов, с тем чтобы компенсировать их кассовые разрывы и выпадающие доходы, которые образуются из-за задержки оплаты электроэнергии, тепла и других коммунальных ресурсов.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 11:18
Путин поручил не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти
100017
Обсудить 0
Владимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин поручил актуализировать схему размещения объектов электроэнергетики
Президент России Владимир Путин
Путин поручил повысить платежную дисциплину по оплате энергоресурсов
Президент России Владимир Путин
Путин поручил сформировать фонд незаконченных нефтяных скважин
Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, перепрофилированная под прием пациентов с внебольничной пневмонией и Covid-19
В Петербурге число заболевших COVID-19 приблизилось к 13 тысячам
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Хуснуллин рассказал, что похудел благодаря коронавирусу
Полицейский
В Подмосковье пресекли деятельность нарколаборатории
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Эксперты оценили представленный МЭР прогноз курса рубля
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть
Назван критерий признания нефтесервисных предприятий системообразующими
В Доме правительства РФ
Правительство одобрило дотации для компенсации снижения доходов регионов
Медик в машине скорой помощи
В Ингушетии число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 40
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Хуснуллин: трассу "Москва-Казань" могут построить за четыре года
Машина скорой медицинской помощи
В Пермском крае умерли три пациента с COVID-19
Медик у машины скорой помощи
В Москве почти 85% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65 лет
Медицинский работник у карантинного центра в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся более 200 пациентов
Вид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ
Правительство одобрило выделение средств на обеспечение нацпроекта по МСП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков рассказал об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Лента новостейМолния