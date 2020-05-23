Путин поручил субсидировать ставки по кредитам энергетиков

"Субсидирование процентных ставок по кредитам на обеспечение оборотных средств для субъектов тепло- и электроэнергетики", - следует из документа.

Также кабмину поручено обеспечить для компаний электроэнергетики и теплоснабжающих организаций мораторий в 2020-2021 годах "на принятие регуляторных решений, ухудшающих действующие на 1 января 2020 года условия ведения ими предпринимательской деятельности".

В апреле крупные генерирующие компании предлагали разработать механизм господдержки гарантирующих поставщиков, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в том числе за счет льготных кредитов, с тем чтобы компенсировать их кассовые разрывы и выпадающие доходы, которые образуются из-за задержки оплаты электроэнергии, тепла и других коммунальных ресурсов.