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2020-05-23T12:11
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В Подмосковье пресекли деятельность нарколаборатории
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РИА Новости

В Подмосковье пресекли деятельность нарколаборатории

12:11 23.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Подмосковные полицейские пресекли деятельность нарколаборатории, оборудованной в гараже в Одинцовском районе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Московской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в покушении на производство и сбыт наркотических средств, а также незаконном хранении боеприпасов", - сказала Волк.
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Она отметила, что участники группы, обладая достаточными знаниями в области химического синтеза, наладили все производство. По предварительным данным, сбыт веществ производился бесконтактным способом.
Подмосковные полицейские задержали пятерых подозреваемых. В ходе обысков изъяли лабораторное оборудование, средства индивидуальной защиты, свыше 50 литров реактивов и около 10 килограммов синтетических наркотиков, признанных с помощью химического исследования мефедроном.
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Помимо этого, сотрудники МВД нашли десять патронов калибра 7,62 миллиметра. Баллистическая экспертиза показала, что боеприпасы пригодны для выстрелов.
"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 222 и 228.1 УК РФ. В отношении четверых фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - добавила Волк.
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Ирина ВолкМосковская область (Подмосковье)Одинцовский районПроисшествия
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