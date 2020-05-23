В Подмосковье пресекли деятельность нарколаборатории

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Подмосковные полицейские пресекли деятельность нарколаборатории, оборудованной в гараже в Одинцовском районе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Московской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в покушении на производство и сбыт наркотических средств, а также незаконном хранении боеприпасов", - сказала Волк.
15 февраля, 09:52ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму
Она отметила, что участники группы, обладая достаточными знаниями в области химического синтеза, наладили все производство. По предварительным данным, сбыт веществ производился бесконтактным способом.
Подмосковные полицейские задержали пятерых подозреваемых. В ходе обысков изъяли лабораторное оборудование, средства индивидуальной защиты, свыше 50 литров реактивов и около 10 килограммов синтетических наркотиков, признанных с помощью химического исследования мефедроном.
4 декабря 2019, 17:55В Саратове ликвидировали три нарколаборатории и тайник с оружием
Помимо этого, сотрудники МВД нашли десять патронов калибра 7,62 миллиметра. Баллистическая экспертиза показала, что боеприпасы пригодны для выстрелов.
"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 222 и 228.1 УК РФ. В отношении четверых фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - добавила Волк.