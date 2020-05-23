В Подмосковье пресекли деятельность нарколаборатории

"Сотрудниками главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Московской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в покушении на производство и сбыт наркотических средств, а также незаконном хранении боеприпасов", - сказала Волк.