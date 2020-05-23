В Пермском крае умерли три пациента с COVID-19

"Из новых инфицированных зафиксирован один летальный исход, у пациента 59 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Причины его смерти уточняются. За прошедшие сутки зафиксированы также три случая летальных исходов, у пациентов 63, 88 и 66 лет был обнаружен COVID-19. Двое умерли от пневмонии, вызванной COVID-19. Третий пациент умер от цирроза", - говорится в сообщении.