В Пермском крае умерли три пациента с COVID-19

ПЕРМЬ, 23 мая - РИА Новости. Трое пациентов с подтверждённым COVID-19 скончались за минувшие сутки в Пермском крае: двое умерли от пневмонии, один от цирроза, также у одного жителя коронавирус обнаружен посмертно, общее число инфицированных умерших достигло 40, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"Из новых инфицированных зафиксирован один летальный исход, у пациента 59 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Причины его смерти уточняются. За прошедшие сутки зафиксированы также три случая летальных исходов, у пациентов 63, 88 и 66 лет был обнаружен COVID-19. Двое умерли от пневмонии, вызванной COVID-19. Третий пациент умер от цирроза", - говорится в сообщении.
По данным министерства, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 1324 заболевших COVID-19, выздоровели 669 человек, скончались 40, на домашнем карантине остаются более двух тысяч пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф