Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T12:09
https://ria.ru/20200523/1571880561.html
В Пермском крае умерли три пациента с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570684109_0:160:3074:1889_1036x0_80_0_0_79a8cb13d60951c12ebd362a62c5bdb0.jpg
РИА Новости

В Пермском крае умерли три пациента с COVID-19

12:09 23.05.2020
808
© РИА НовостиМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 23 мая - РИА Новости. Трое пациентов с подтверждённым COVID-19 скончались за минувшие сутки в Пермском крае: двое умерли от пневмонии, один от цирроза, также у одного жителя коронавирус обнаружен посмертно, общее число инфицированных умерших достигло 40, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"Из новых инфицированных зафиксирован один летальный исход, у пациента 59 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Причины его смерти уточняются. За прошедшие сутки зафиксированы также три случая летальных исходов, у пациентов 63, 88 и 66 лет был обнаружен COVID-19. Двое умерли от пневмонии, вызванной COVID-19. Третий пациент умер от цирроза", - говорится в сообщении.
По данным министерства, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 1324 заболевших COVID-19, выздоровели 669 человек, скончались 40, на домашнем карантине остаются более двух тысяч пермяков.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
010000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пермский крайОбщество
Рекомендуем
Палата для лечения больных с коронавирусной инфекцией
В Пермском крае пациентка с коронавирусом умерла от инфаркта
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 36
Медик в машине скорой помощи
В Кировской области умер восьмой пациент с COVID-19
Медик выходит из машины скорой помощи
В Самарской области рассказали об умершей пациентке с COVID-19
Медик в машине скорой помощи
В Ингушетии число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 40
Президент России Владимир Путин
Путин поручил субсидировать ставки по кредитам энергетиков
Производство медицинских костюмов биозащиты
В Пермский край поступили пять изолирующих боксов для эвакуации пациентов
Водитель машины скорой помощи
В Свердловской области умерли два пациента с COVID-19
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В Нижегородской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом
Медицинский работник у карантинного центра в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся более 200 пациентов
Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, перепрофилированная под прием пациентов с внебольничной пневмонией и Covid-19
В Петербурге число заболевших COVID-19 приблизилось к 13 тысячам
Кадры с места пожара в Зеленодольске
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В Костромской области умерли два пациента с коронавирусом
Полицейский
В Подмосковье пресекли деятельность нарколаборатории
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков рассказал об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Лента новостейМолния