Минпросвещения рассказало о "Последнем звонке — 2020"

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Всероссийская акция в поддержку выпускников "Последний звонок — 2020" пройдет в онлайн-формате 25 мая, сообщила пресс-служба Всероссийская акция в поддержку выпускников "Последний звонок — 2020" пройдет в онлайн-формате 25 мая, сообщила пресс-служба Минпросвещения

"Трансляция начнется 25 мая в 10 утра по московскому времени на страничке Минпросвещения в социальной сети "ВКонтакте", — говорится в сообщении.

Школьникам обещают флешмобы, прямые эфиры со знаменитостями, блогерами, исполнителями и ведущими, которые поделятся воспоминаниями о времени, проведенном в школе.

Сами школьники хотели бы услышать треки Макса Коржа , Imagine Dragons и Noize MC, а также станцевать медленный танец под "Медлячок" Басты. Об этом сообщили в музыкальном сервисе "Звук".

Из-за пандемии коронавируса последние звонки и выпускные вечера отменили по всей стране.

Выпускникам, которые собираются поступать в вузы, предстоит еще сдать Единый государственный экзамен. Его старт запланирован на 29 июня. Минпросвещения уже разработало правила проведения экзаменов: выпускников будут рассаживать зигзагом на большом расстоянии друг от друга, проводить термометрию и санитарную обработку рук.