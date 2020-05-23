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2020-05-23T14:56
https://ria.ru/20200523/1571880412.html
Минпросвещения рассказало о "Последнем звонке — 2020"
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РИА Новости

Минпросвещения рассказало о "Последнем звонке — 2020"

12:06 23.05.2020 (обновлено: 14:56 23.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПоследний звонок в школе
Последний звонок в школе
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Последний звонок в школе. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Всероссийская акция в поддержку выпускников "Последний звонок — 2020" пройдет в онлайн-формате 25 мая, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

"Трансляция начнется 25 мая в 10 утра по московскому времени на страничке Минпросвещения в социальной сети "ВКонтакте", — говорится в сообщении.

Школьникам обещают флешмобы, прямые эфиры со знаменитостями, блогерами, исполнителями и ведущими, которые поделятся воспоминаниями о времени, проведенном в школе.
Сами школьники хотели бы услышать треки Макса Коржа, Imagine Dragons и Noize MC, а также станцевать медленный танец под "Медлячок" Басты. Об этом сообщили в музыкальном сервисе "Звук".
Самара
20 мая, 15:14Распространение нового коронавируса
В Самарской области последний звонок перенесли на август
В список фаворитов также попали Linkin Park, "Би-2", Twenty one pilots, Queen, Билли Айлиш, Тима Белорусских и британский поп-музыкант Эд Ширан.
Из-за пандемии коронавируса последние звонки и выпускные вечера отменили по всей стране.
Выпускникам, которые собираются поступать в вузы, предстоит еще сдать Единый государственный экзамен. Его старт запланирован на 29 июня. Минпросвещения уже разработало правила проведения экзаменов: выпускников будут рассаживать зигзагом на большом расстоянии друг от друга, проводить термометрию и санитарную обработку рук.
Тем, кто дальше учиться не планирует, выдадут аттестаты с отметками по итогам года.
Школьники во время последнего звонка в гимназии № 1 имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном
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153141040
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Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Образование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
На сегодняшний день школы готовят уже ТРИ последних звонка - школьный, городской, областной.... теперь еще и федеральный? И КТО будет сидеть сиднями у компьютеров, чтобы послушать? Это праздник прощания СО школой и одноклассниками, а не с министерствами и ведомствами
23 мая, 12:08
О Ольга Занкова
2610007
Ну тогда вперед и с песней, группы по 100-200 человек и неважно, у кого из родных болеет этим вирусом. Вы этого хотите ? Так организуйте это.
23 мая, 13:18
Борис Андреев
601015
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